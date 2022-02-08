"Уйди, старушка, я в печали". Владимир Зеленский отказался встречаться с прилетевшей в Киев главой МИД Германии

Президент Украины Владимир Зеленский не захотел встречаться с главой МИД ФРГ Анналеной Берброк, прилетевшей в Киев. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский не захотел встречаться с главой МИД ФРГ Анналеной Берброк, специально прилетевшей в Киев перед предстоящим визитом туда нового канцлера ФРГ Шольца, улетевшего накануне в Вашингтон к Джозефу Байдену. Тем самым Зеленский устроил новый дипломатический скандал.

Обе стороны решили не поднимать шума из этого конфуза, но в дипломатическом мире такое, если и прощается, то оставляет, грубо говоря, не самое хорошее послевкусие и не самые приятные воспоминания. В Киеве рассказали, что, якобы, переговоры с Зеленским не состоялись из-за "несовпадения графиков". Глава МИД Украины Кулеба (это фамилия – прим. авт.) даже рассказал, что Киев сейчас принимает столько гостей, ну столько гостей со всего, что вы понимаете, конечно. И из-за этого у президента Украины такой уж "очень плотный график".

Понимаем, конечно. Масса дел, в которых глава МИД Германии просто затерялась. Какой-то иностранный клерк, зарубежная чиновница из чужой страны. Кстати, а что там такого было суперважного в делах у Зеленского? Не поверите, президент Украины вместо того, чтобы встретиться с министром иностранных дел Германии, обсуждал проблемы сноса павильона барахолки «Кураж базар» на ВДНХ в Киеве. И остальные дела у Зеленского были, судя по всему, не менее важными.

В общем, даму из Берлина пришлось принимать на себя ее украинскому коллеге. Ходить с ней, водить к мемориалу героев "Небесной сотни" и т.д.

Однако, как выяснил у своих высокопоставленных украинских источников (которые, похоже, готовы продать любой секрет) журналист CNN Джейк Таппер, встречу Зеленский отменил вовсе не из-за графика, а потому что Бербок не ответила на вопрос о позиции Германии по поводу "Северного потока – 2". Что и понятно, если учесть, насколько Германии нужен этот газопровод. Кроме того, ФРГ не меняет свою позицию и в вопросе о поставке вооружений на Украину, отказываясь это делать по принципиальным соображениям, несмотря на все истерики и порывания в лохмотья вышиванки посла Киева в Берлине Андрея Мельника. Последний, кстати, вновь воззвал к младшим братья украинцев – тевтонам.

- Германия на перепутье! Все или ничего! Речь идет о мире или войне! Быть или не быть! Нам нужно современное оружие! Мы воюем уже восемь лет. Теперь Путин хочет разрушить нашу государственность. Мы надеемся, что немцы одумаются и увидят: вчерашняя политика сегодня уже неприемлема! – вновь воззвал Мельник на немецком телевидении. Напомним, он в стране пребывания является выразителем государственной политики и самого государства. И истерика посла является истерикой государства, а значит, и главы этого государства.

Выше градус истерики, пожалуйста!

Сегодня в Киев из Москвы прилетел президент Франции Макрон. Вряд ли у Зеленского будут настолько важные дела, вроде торжественного открытия общественного туалета на Подоле в украинской столице с перерезанием ленточки, чтобы еще и Макрону дать поворот от ворот. Да и статус президента не позволит обращаться с Макроном так, как с Берброк.

А впереди еще и визит в Киев канцлера ФРГ Шольца. Интересно, что Шольцу расскажет Анналена Берброк об итогах поездки на Украину, кроме как о впечатлениях об утроенном в центре Киева мемориала героев "Небесной сотни"? Вполне возможно, что глава МИД Германии скажет что-нибудь канцлеру и о Зеленском. Но явно не для печати.