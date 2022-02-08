А сало и горилку мы покупаем у «агрессора»: экспорт продуктов из России на Украину резко вырос

По объемам торговли с Россией Украина занимает третье место среди всех стран СНГ. Выше - только Белоруссия и Казахстан. Фото: ИТАР-ТАСС/ Дмитрий Рогулин

Так и выглядит современная международная торговля: агрессором Россию обзывают, военной защиты от России просят, а покупают у России все больше. Ничего личного, только бизнес.

Несмотря на все сложности в отношениях, Украина и Россия остаются друг для друга важными бизнес-партнерами. По объемам торговли с Россией Украина занимает третье место среди всех стран СНГ. Выше - только Белоруссия и Казахстан.

- Товарооборот с Украиной у России снижался до 2014 года, сильно упал после этого и сохраняется примерно на том же уровне, - прокомментировал на радио kp.ru наши торговые отношения финансист Андрей Мовчан. - Мы так же получаем оттуда сырье для производства титана, продуктовый товарооборот происходит, машиностроительную продукцию продаем. Как бы «драки»-то и нет, идет взаимодействие. И никто не собирается это останавливать.

Более того: как отчиталась Федеральная таможенная служба, товарооборот (импорт + экспорт) между нашими странами в прошлом году увеличился на 22,8% - с $10 млрд до $12,28 млрд. И выросла эта цифра в основном благодаря Украине, которая покупает все больше российских товаров. Экспорт из России в соседнюю страну в прошлом году составил $8,1 млрд – это на 28,8% больше, чем в 2020-м.

Что именно украинцы импортируют из России? Если коротко, то практически всё. Итоги 2021 года по отдельным товарам таможня пока не опубликовала. Но есть данные за 9 месяцев, с января по сентябрь 2021-го. Главная статья российского экспорта на Украину за этот период – естественно, нефть и прочие минеральные ресурсы. Эти товары занимают 38,96% в наших поставках. На втором месте – продукция химпрома, затем – машины и транспортные средства (подробнее см. «Только цифры»).

Интересно, что на четвертом месте в нашем экспорте - продукты и сельхозтовары. На Украину, которую в свое время называли всесоюзной житницей, за девять месяцев мы отправили еды на $611 млн. Если брать отдельные группы товаров, то на первых местах - мясо и мясные продукты ($86 млн), а также напитки, включая алкоголь ($55 млн). Выходит, сало и горилку украинцы активно покупают именно у нас. Причем обороты растут: продажи мяса за год увеличились на 7%, напитков - на 11%.

Что касается импорта, то больше всего мы завозим из Украины металлов и всяческого оборудования. А вот продуктов мало – всего 1,79% в общем объеме импорта. Да и те на Украине «побывали» лишь транзитом: главная статья продуктового импорта из Незалежной, как ни удивительно, какао ($20 млн).

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Что мы экспортируем на Украину…

Товарная группа Доля в экспорте

1. Минеральные продукты (нефть, топливо и т. д.) - 38,96%

2. Продукция химической промышленности - 19,33%

3. Машины, оборудование и транспортные средства - 12,40%

4. Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье - 11,39%

5. Металлы и изделия из них - 9,09%

6. Древесина и целлюлозно-бумажные изделия - 2,83%

7. Текстиль и обувь - 2,08%

…И что завозим оттуда

Товарная группа Доля в экспорте

1. Металлы и изделия из них - 33,36%

2. Машины, оборудование и транспортные средства - 24,86%

3. Продукция химической промышленности - 23,95%

4. Минеральные продукты - 8,17%

5. Древесина и целлюлозно-бумажные изделия - 3,09%

6. Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье - 1,79%

7. Текстиль и обувь - 0,93%

По данным Федеральной таможенной службы за 9 месяцев 2020 года.