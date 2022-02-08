Смартфон оставить, а холодильник выкинуть: без каких вещей россияне не представляют свою жизнь

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) спросил россиян, какие полезные в быту изобретения считают самыми важными и от чего из них нынче отказались бы ну в самую последнюю очередь.

Главным благом цивилизации в России, по результатам опроса, признана стиральная машина. Правда, это для кого как. Без этого чуда техники не представляют своей жизни 60% женщин и… 28% мужчин. Сразу понятно, кто занимается стиркой. Для мужчин гораздо важнее интернет и автомобиль (см. «Соцопрос»), но в среднем голос дам оказался громче.

Не можем обойти вниманием молодежь. С нею все предсказуемо. Самое младшее поколение (18-24 года) жизни не представляет без интернета (66%) и смартфона (65%). Остальные бытовые предметы на этом фоне имеют очень мало значения. Ну еще компьютер с ноутбуком набрали более-менее весомые 38%.

В 25-34 года и в 35 -44 интернет и смартфон тоже в приоритете, но нужны еще стиральная машина и автомобиль. Из тех, кому вокруг сорока, без авто жизни не представляют около 40%. А вот поколение «60 лет и старше» в последнюю очередь откажется от стиральной машины (52%) и телевизора (44%). Кстати, судя по опросу, телевизор нынче смотрят в основном те, кому не меньше 45 лет, - более молодые поколения без него вполне проживут (среди 18-24-летних не готовы это сделать всего 7%, 25-44-летних — 13%).

Интересно, что, независимо от возраста, большинство опрошенных крайне легкомысленно отнеслись к таким предметам быта как холодильник, плита и пылесос. Чем-то незаменимым их признали всего 3%. То есть как? Вроде бы в пандемию люди больше времени стали проводить дома, у многих удаленка. И как же без холодильника-то?

- Большинство россиян, даже не очень молодых, к холодильнику и плите настолько привыкли, что уже не считают их каким -то важным изобретением и особым благом для 21 века, - говорит семейный психолог Максим Свиридов. - Смартфон, интернет и даже микроволновка, которая в опросе победила обычную плиту, - все это куда больше ассоциируется с современными «чудесами техники», от которых не хочется оказываться. Для старшего поколения в этот ряд попадает телевизор. А для женщин — стиральная машина, поскольку большинство из них все-таки знает, что такое ручная стирка, и вовсе не мечтает этим заниматься, как у кого-то мамы, а у кого-то бабушки. Но это не значит, что люди на полном серьезе готовы отказаться от холодильника или обычной плиты, как это вроде бы следует из опроса. Зайдите к соседу и предложите ему выкинуть холодильник — и послушайте, что он скажет.

СОЦОПРОС