Путин раскусил замысел НАТО: Политолог назвал новые точки отсчета в отношениях России и запада

На встрече Путина и Макрона была пройдена некая реперная точка, известная только очень узкому кругу. Фото: REUTERS

На встрече Путина и Макрона была пройдена некая реперная точка, известная только очень узкому кругу. И именно её Макарон поехал согласовывать в Киев, считает политолог и автор телеграмм-канала Политджойстик Марат Баширов. И сейчас, по его мнению, речь на высшем уровне идет не столько о Донбассе, сколько о Крыме.

- До сих пор обсуждалось только возможное столкновение с республиками Донбасса, а тут президент начал говорить о Крыме. Даже говорил про ядерное оружие. Это новый и очень критический момент. И именно это и есть та самая реперная точка. И тут становится понятно, то имел в виду Макрон, когда говорил, будут новые подходы при сохранении старой логики.

Войны в привычном понимании не будет, уверен политолог, но будут провокации. Причем не в Донбассе, а именно в Крыму. И Россия к ним готова:

- Именно поэтому мы стягиваем в Черное море большие десантные корабли – из Балтики идет шесть кораблей, они заправились в Латакии и сейчас проходят Босфор. То же самое делают НАТОвцы.

Что касается непосредственно Донбасса, то по мнению Баширова, запад готов давить на Украину, чтобы она выполняла минские соглашения:

- Параллельно со встречей в Москве общались Байден и Шольц. Это связанные события. Думаю, после того, как Макрон съездит в Киев, он сначала переговорит с ними, а потом позвонит Путину и с ним разговор будет уже по итогам этой «сверки часов». Думаю, что мы близки к какой-то такой дате объявления какого-то принципиально нового подхода…

Стоит отметить, что на 15 февраля запланирован визит в Москву нового канцлера Германии Олафа Шольца, что говорит о том, что Франция и Германия действуют согласованно, обращает внимание Марат Баширов.

Что касается параллельных переговоров в Вашингтоне, где встречались Джо Байден и Олаф Шольц, то на них, по мнению политолога речь шла не столько о ситуации вокруг Украины, сколько о европейской энергетике:

- Американцы пытаются «впарить» Германии и Европе, что, «ребята, вы не останетесь без газа, если вдруг Россия прекратит подачу газа». Думаю, что Шольц был очень скептичен. То есть идея американцев, что «мы завезем вам столько СПГ, что вы там как-то протянете» понятна любому человеку: в Европе нет возможности ни привезти, ни принять, ни обработать то количество газа, которое ей нужно. Просто нет портов. Очевидно, Шольц пытался Байдену это сказать.

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