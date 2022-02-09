Для Олимпиады в Пекине изготовили девять видов искусственного снега

Снежные пушки могут менять фракцию, влажность и твердость снега, создавая наиболее подходящее покрытие для различных спортивных объектов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зимние Олимпийские игры в Китае проходят в трех спортивных кластерах: в Пекине, Яньцине и Чжанцзякоу. В китайской столице соревнуются представители ледовых видов спорта – фигуристы, хоккеисты и керлингисты. А вот горнолыжный и санно-бобслейный центры находятся в районе Яньцин, на склоне горы Сяохайтуо. Горный климат очень отличается от равнинного, к тому же Яньцин и Чжанцзякоу – самые сухие регионы Китая, так что снега здесь практически нет. Поэтому для большинства дисциплин на Олимпиаде используется искусственный снег.

Как рассказали специалисты, отвечающие за снежное покрытие на Олимпиаде-2022 в Пекине, профессиональные машины могут производить до девяти видов снега. Разный тип снега содержит различный уровень воды, поэтому эксперты выбирают свой вариант для каждого вида спорта. Снежные пушки могут менять его фракцию, влажность и твердость, создавая наиболее подходящее покрытие для различных спортивных объектов, сообщает издание «Жэньминь жибао».

Как делают искусственный снег? В снежных пушках он образуется за счет мелкодисперсного распыления воды со сжатым воздухом через форсунки. Получившаяся смесь выдувается наружу. По виду и структуре искусственный снег отличается от натурального. Естественный снег состоит из снежинок, искусственный – из не до конца замерзших капель воды. Плотность и влажность искусственного снега получается выше, и сохраняется он дольше естественного.

Для того, чтобы покрыть снегом все олимпийские трассы, требуются большие запасы воды. Во время Олимпиады нужно произвести около 1,2 миллиона кубических метров снега, для этого необходимо использовать примерно 223 миллиона литров воды. В зоне соревнований Яньцин практикуются методы разнообразного хранения воды, а также технологии ее повторного использования. В качестве водных источников для искусственного снежного покрытия Национальный горнолыжный центр использует собранные и сохраненные естественные осадки, а также поверхностные сточные воды. Специалисты применяют самые передовые в мире технологии и высокоэффективное оборудование по сохранению воды, а также интеллектуальную систему по созданию искусственного снежного покрытия. Благодаря мониторингу погоды в реальном времени выбираются самые подходящие условия для запуска снежной пушки, что позволяет существенно экономить воду. Новейшие технологии помогают сохранять водный баланс и свести к нулю негативное влияние на экологию региона.