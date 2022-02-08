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8 февраля 2022 11:30

Дочь рассказала, с кем Виктор Мережко провел последние годы жизни: "Встретил прекрасную женщину"

Мария призналась в интервью kp.ru, что ее отец не скрывал от детей свои увлечения
Анастасия ПЛЕШАКОВА
Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Мы позвонили дочери Виктора Ивановича Марии, чтобы узнать, кто же такая Анастасия Булгакова.

Мы позвонили дочери Виктора Ивановича Марии, чтобы узнать, кто же такая Анастасия Булгакова.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

7 февраля было 9 дней, как ушел из жизни кинодраматург, режиссер Виктор Мережко. Накануне его девятин в телешоу НТВ «Звезды сошлись» «дипломированный психолог, писатель, художник» (а по первому образованию врач-гинеколог) Анастасия Булгакова рассказывала о своей любви с Виктором Мережко.

Не секрет: кинодраматург имел славу покорителя женских сердец. Виктор Иванович много лет был вдовцом, у него - двое взрослых детей, но несмотря на солидный возраст (ему было 84 года), пользовался большим успехом у дам. Анастасия Булгакова – эффектная блондинка 48 лет, судя по всему, одна из его воздыхательниц. Рассказывая о своих отношениях с Мережко, Анастасия не стала ничего скрывать «ради его репутации стопроцентного мужчины».

– С Виктором Ивановичем у нас были взрослые любовные отношения с романтикой, беседами об искусстве, смысле жизни и полным доверием. Он был великолепный любовник и потрясающий человек, - сообщила всем миру гинеколог-психолог.

Она утверждала, что отношения с Мережко с ее стороны были совершенно бескорыстные. Она даже не рассчитывала, что он упомянет её в своем завещании.

Мы позвонили дочери Виктора Ивановича Марии, чтобы узнать, кто же такая Анастасия Булгакова. И как дети Мережко воспринимали присутствие таких экзальтированных дам рядом со своим знаменитым отцов.

- Эта женщина была очередной папиной знакомой. У него таких было много, - говорит Мария Мережко. – Я с ней не знакома, но судя по тому, что она о себе рассказывала, мне кажется, догадываюсь, о ком идет речь. Папа говорил, что у него есть одна психологиня, которая утомляла его своей навязчивостью. Она просила его пропиарить какую-то свою книжку. "Эта психологиня задолбала меня своими книжками", - говорил папа. Наконец он отвязался от этой настырной женщины. У него появились другие знакомые... Да, он всегда был большой любитель женского пола.

- Вы так спокойно об этом рассказываете... Редко, когда дети знают такие личные вещи о своих родителях.

- Папа был откровенен и со мной, и с братом. Он рассказывал нам о своих увлечениях, как мог бы рассказать об этом своим друзьям. Но не помню, чтобы он говорил, что у него с кем-то серьезный роман... Он избегал отношений с актрисами, потому что актрисы старались через него решить свои проблемы, пробиться в кино. Он очень не любил меркантильных женщин, сразу чувствовал, что в отношениях присутствует корысть, расчёт, и быстро с ними расставался.

- Вы всегда знали о его романах?

- Он их не скрывал. У него были романы со многими известными женщинами, я не имею права называть их имена. Ну роман, ну и что… Главное, что мы с отцом были друзьями.

- После ухода из жизни вашей мамы в 1997 году Виктор Иванович сказал, что романов у него может быть сколько угодно, но мачеху своим детям он не приведет. Пообещал вам, что больше не женится и слово сдержал.

- Это правда. Мы с братом, помимо того, что его дети, были его друзьями. Мама была из богатой ростовской семьи. Когда мои родители познакомились, отец был никому не известный голодранец. Влюбившись в нищего студента, мама без тени сомнения покинула комфортные условия родительского дома и поехала за мужем в Москву, где они жили в бедности, в общаге, пока папа не состоялся в профессии. Она была прекрасной матерью, настоящей хранительницей домашнего очага. Её уход нас очень сплотил, мы друг друга поддерживали в общем горе. Стали одним целым после маминой смерти. Как однажды признался отец: он вдруг втянулся в семейную жизнь. В любое время я могла позвонить папе и рассказать о своих радостях и горестях. Он всегда поддерживал. Нам с братом сейчас очень плохо без него, мы как дерево, которое лишилось своего корня.

- Он жил в Питере один?

- Папа встретил в Питере прекрасную женщину, с которой проводил свободное время последние года два. Они вместе куда-то ходили, ужинали в ресторане. Она была лет на 30 моложе его. Они жили рядом. Папа говорил, что нашел женщину, с которой у него общие интересы. Он любил песни донских казаков. Они вместе их слушали. Он влюбился в Питер, когда снимал там сериал «Сонька – Золотая Ручка». Стал задерживаться там подолгу, поскольку много работал. Стал обрастать связями. Он решил, что правильнее купить там двухкомнатную квартиру, чем снимать жилье. Он жил в центре, до Невского пешком минут 10-15. Говорил: Москву задушили новостройки, а в Питере я могу гулять по городу и любоваться стариной.

Шоу-бизнесЗвезды: любовьВиктор Мережко: досье KP.RU