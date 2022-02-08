Дмитрий Песков: В Кремле Путин и Макрон, конечно же, пили российское вино

Пресс-секретарь президента России - обозревателю KP.RU Александру Гамову - о подробностях кремлевского ужина и не только Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- ...Дмитрий Сергеевич, в Кремле, в администрации президента, были готовы к тому, что окажется таким затянувшимся разговор нашего президента с президентом Франции? До шести часов аж в ночь все это ушло?

С таким вопросом журналист kp.ru обратился к официальному представителю Кремля во вторник, 8 января.

Вот о чем (дословно) рассказал Песков...

- Да, в Кремле были готовы к этому. Во-первых, между Путиным и Макроном установились очень конструктивные и действительно содержательные отношения, которые позволяют им проводить много времени, общаясь друг с другом. Кроме того, ситуация действительно достаточно экстраординарная, которая требует подобных подробных разговоров. Поэтому да, действительно, мы предполагали, что (беседа) может затянуться, тем более, что господин Макрон принял решение переночевать в Москве перед тем, как отправляться в Киев.

- Насколько я знаю, в Кремле есть номер гостиничный, там Билл Клинтон останавливался. А почему господин Макрон в Кремле не переночевал?

- Это выбор наших гостей. Если я не ошибаюсь, там сейчас в Кремле то ли ремонт, то ли еще что-то. Я не знаю, закончился он или нет, но большинство гостей все-таки предпочитают жить в гостиницах, потому что в Кремле не может разместиться вся делегация многочисленная, тоже по понятным причинам. А гостиница позволяет всем жить компактно.

- А в каком отеле гости были?

- Это я не знаю. Честно говоря, с этим, скорее, нужно обращаться к французам.

- У вас ощущение сложилось, кто именно был инициатором продолжения разговора? - Я думаю, что это обоюдное желание. Очень напряженная повестка дня и изложение аргументов, по крайней мере, нашего президента относительно нашей позиции, конечно, требует времени.

- Я вспоминаю свои репортажи о пребывании Владимира Владимировича Путина в Париже. Его там обычно угощали во время обеда французскими блюдами, французскими винами. А здесь какой был набор?

- Здесь все-таки русская кухня, и вина тоже подают российские, уже достаточно давно. Вот насколько я помню, уже лет пять, а то и больше, в Кремле угощают российскими винами.

- Конкретно каким вином угощали, не скажете?

- Давайте не будем заниматься рекламой. У нас много хороших вин.

- И завершающий вопрос. Немножко невнятная информация прошла, Дмитрий Сергеевич, что Макрон пошел гулять по Красной площади в сопровождении членов делегации, военных каких-то. А от нас кто сопровождал высокого гостя?

- Я, честно говоря, не совсем владею деталями уже неофициальной части пребывания господина Макрона в Москве, поэтому ничего не могу сказать, но, разумеется, все службы, которые обеспечивают безопасность, протокольные моменты, все постоянно сопровождают наших высокопоставленных гостей.