Правительство больше не верит в низкую инфляцию: Почему Минэкономразвития повысило прогноз по росту цен

По данным Минэкономразвития, на 28 января инфляция в годовом выражении составляла 8,82%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство признало: от ускоренного роста цен нам никуда не деться. Министерство экономического развития России решило пересмотреть свой же прогноз по темпам инфляции в 2022 году. Результаты не утешительные: теперь чиновники считают, что цены вырастут не на 4%, а на 5,9%, сообщает "Ведомости".

Еще осенью прошлого года президент страны Владимир Путин, видя, как начала разгоняться инфляция, поручил кабинету министров перелопатить основные параметры бюджета и прогноза социально-экономического развития, в которые, конечно, заложен и прогноз по инфляции.

В 4% роста цен, от которых правительство отталкивалось, готовя финансовые документы на этот год, мы уже, судя по всему, никак не вписываемся. По данным того же Минэкономразвития, на 28 января инфляция в годовом выражении составляла 8,82%. Это самый высокий показатель за последние 6 лет. Только в 2022 календарном году цены подросли на 1,07%.

Впрочем, не все эксперты разделяют пессимизм чиновников.

- Почему-то никто не обращает внимания на предстоящий урожай, - говорит доктор экономических наук, ведущий радио «Комсомольская правда» Никита Кричевский. - А прогнозы там оптимистичные. В этом году аграрии ждут рекордного за последние годы урожая овощей «борщевого набора». Министерство сельского хозяйства прогнозирует, что под них будут расширены посевные площади: почти на 7% под картофель, на 8: под лук, капусту, свеклу и другие. Это позволит добиться увеличения урожая овощей на 10% до 13 млн тонн. Такой показатель раньше мы видели только в очень удачном для аграриев 2019-м. За счет нового урожая в сентябре стоимость того самого «борщевого набора» может сократиться на 5-10%. Я бы даже предположил, что мы увидим дефляцию, то есть снижение цен, а тема подорожания продуктов уйдет с первых позиций повестки дня.

КСТАТИ

Что больше всего подорожало за год

Гречка +24%

Сосиски +22%

Пельмени +21%

Пряники и вафли +18%

Пюре и лапша быстрого приготовления +17%

(По данным компании «Эвотор» по несетевой рознице).