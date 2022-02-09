Яблоко кажется горьким: шесть непривычных вкусов во рту, говорящих о болезни

Иногда, что-то съев, мы ощущаем непривычный для этой пищи привкус во рту и удивляемся: надо же, какую-то специю положили необычную. Но, если странный привкус (горький, кислый, соленый, сладкий) преследует вас некоторое время, это повод задуматься. Фото: Shutterstock

Иногда, что-то съев, мы ощущаем непривычный для этой пищи привкус во рту и удивляемся: надо же, какую-то специю положили необычную. Но, если странный привкус (горький, кислый, соленый, сладкий) преследует вас некоторое время, это повод задуматься. Особенно, если вы недавно тяжело переболели ковидом: он может ударить по любому из наших внутренних органов. И тогда организм начинает сигналить — пока еще не болью, но вкусовыми ощущениями. Особенно, если этот привкус нельзя забить чисткой зубов, полосканиями или вкусной едой.

Как понять, что что-то не так, подсказывает наш эксперт, врач-диетолог Людмила Денисенко.

1. Горько!

Что может страдать: печень или желчный пузырь. Или кишечник «заленился».

Когда желчь застаивается (например, нарушается перистальтика желчного пузыря), то ее избыток попадет в желудок, а потом и в пищевод. Иногда с утра мы ощущаем горький привкус именно по этой причине.

Что делать: постараться не злоупотреблять жирным, жареным, маринованным и слишком острым. Если после первого раза ощущения горечи все наладилось, отлично! Хотя все же лучше посоветоваться с гастроэнтерологом.

В горечи может быть виноваты проблемы с печенью, а это уже повод посетить как минимум терапевта, чтобы сдать необходимые анализы.

Еще одна причина: слишком большое количество еды, которое вы закидываете в себя в течение дня, а особенно на ночь. Еда застаивается в кишечнике и дает о себе знать горечью во рту.

2. Все кисло...

Что может страдать: желудок.

Избыточное количество соляной кислоты в желудке «выплескивается» и в полость рта, из-за чего появляется оскомина, как от большого количества лимонов. А это один из симптомов гастрита или язвы желудка. А чаще всего все это сопровождается еще и болью и изжогой.

Что делать: откажитесь от острого, а также от жареного и жирного (в том числе жирных колбас). И как можно скорее к гастроэнтерологу!

КСТАТИ

А могут быть виноваты зубы и лекарства

Иногда кислый привкус во рту появляется из-за пародонтита или кариеса. А еще такой побочный эффект дают некоторые лекарства, повышающие уровень кислотности в желудке (обычно в инструкциях об этом упоминается).

3. Насолили...

Что может страдать: организм от обезвоживания.

Часто соленый привкус во рту появляется из-за банального «пересушивания» организма, при котором все жидкости нашего организма, в том числе кровь и слюна, становятся густыми и вязкими. А чем гуще слюна, тем более явственно проступает привкус хлорида натрия, то есть соли. Кстати, многие переболевшие ковидом, жалуются на сильную жажду.

Что делать: просто добавьте воды! Пейте понемногу (два-три глотка), но чаще, чтобы общий объем был не менее 1,5 литров воды в день. Не кофе или чая! А именно воды.

4. Даже мясо сладкое.

Что может страдать: поджелудочная железа.

Если вы все время чувствуете,что во рту сладко, то первое, что заподозрит врач — начало сахарного диабета, ведь в крови постоянно повышен уровень сахара.

На втором месте – хронический панкреатит. Нежная поджелудочная железа может воспалиться (кстати, это один из самых реальных рисков после перенесенного ковида), в результате уменьшается количество клеток, производящих инсулин, который расщепляет глюкозу. Поэтому во рту и будет сладко.

5. Что-то все тухлое какое-то...

Что может страдать: желудок.

Привкус сероводорода — признак гастрита с пониженной кислотностью. Часто это врожденная патология — когда вырабатывается очень мало желудочного сока.

Что делать: самому ничего, специальные препараты может назначить только врач. А до этого соблюдать специальную диету: есть по чуть-чуть, но часто. И отказаться от специй.

6. Железно!

Что может страдать: кровеносная система. А также зубы и десны.

Чаще всего металлический привкус во рту свидетельствует о кровоточивости десен. Кровь содержит большое количество гемоглобина, который богат железом. Иногда привкус железа провоцирует нелеченый кариес.

Что делать: посетить стоматолога и привести полость рта в порядок. А до этого использовать специальные ополаскиватели от кровоточивости десен.

Более серьезная проблема: болезни крови. Если с зубами и деснами все в порядке, а металлический привкус никак не уходит, нужно срочно идти к терапевту, чтобы он назначил анализы крови и дальнейшие обследования.

НА ЗАМЕТКУ

Металлический привкус могут давать и некоторые лекарства, а также патологии кишечника или желудка, гормональная перестройка организма (пубертат, беременность, менопауза). Так что посетить врача необходимо в любом случае, чтобы разобраться в причинах железистого вкуса еды.