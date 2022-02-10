Найдет ли Ленин вечный покой?

Мемориал Ульяновых на Литераторских мостках Волковского кладбища в Санкт-Петербург. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Традиционно, как минимум, дважды в год — накануне дня рождения, 22 апреля, и перед датой ухода из жизни, 21 января, основателя СССР Владимира Ильича Ульянова-Ленина, чье тело с 1924 года покоится в Мавзолее на Красной площади в центре Москвы, возобновляются дискуссии о том , правильно ли это? То, что забальзамированные останки человека, совершившего Октябрьскую революцию осенью 1917-го и создавшего первое в мире социалистическое государства лежат в гранитном склепе на всеобщем обозрении? Как считает ряд историков — вопреки прижизненной воле усопшего.

Но за прошедший год эта дискуссия явно усилилась и стала подниматься все чаще и чаще. Год назад в сети был запущен проект «Невыносимое — выносимо». Вышло шесть роликов - с разными сюжетами, с участием звезд кино и ТВ. Их объединяла одна тема — Красная площадь не должна быть кладбищем с саркофагом в ее центре. Последний по времени ролик «Вынос Ели» появился в январе и в этом сатирическом мини-фильме из Мавзолея выносили «тело» увядшего дерева и торжественно увозили прочь на лафете. Для кого-то смешно, для кого-то — грустно. Но — многими активно обсуждаемо.

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в телеэфире предположил, что на такой шаг, как перезахоронение Ульянова-Ленина, можно будет пойти лишь тогда, когда он уже не вызовет противостояние в обществе. Вряд ли это произойдет в ближайшие 15-20 лет.

При том русская православная церковь полагает, что Ленину в саркофаге не место на Красной площади — это противоречит христианской традиции.

Также в начале года после очередного ролика проекта #НевыносимоеВыносимо разгорелась оживленная дискуссия среди политиков и депутатов Госдумы. Руководители ЛДПР Владимир Жириновский и Борис Чернышов, а вслед за ними и ряд других политиков, подняли вопрос о перезахоронении Ленина, и встретили яростную реакцию со стороны коммунистов во главе с Г.А. Зюгановым и партийцами меньшего ранга.

«КП» обратились к профессионалам. К тем, кто знает историю ХХ века и, в частности, детали биографии Ильича, и к тем, кто хорошо понимает и до деталей соблюдает церемониал проводов в последний путь тех, кого полагают историческими личностями.

И вот что услышали.

Памятник на могиле матери Ленина на Волковском кладбище. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

МНЕНИЕ ИЗ УЛЬЯНОВСКА

На наши вопросы ответила Елена Горбунова, зав. экспозиционным отделом ОГУК «Ленинский мемориал» из Ульяновска, где Владимир Ульянов родился и рос.

- В сети гуляют свидетельства волеизъявления В. И. Ленина быть кремированным — по воспоминаниям его соратника В. Д. Бонч-Бруевича, или быть похороненным на Волковском кладбище — по воспоминания его жены Н. К. Крупской. А что говорят документы?

- Не видела таких документов. Ни о том, что Ленин предлагал себя кремировать. Ни о том, что просил Крупскую похоронить его рядом с его матерью. Даже сейчас, когда в открытом доступе в архивах можно найти документы по тому периоду.

- На чем же строятся подобные утверждения?

- На заявлениях ряда известных персон, сделанных в разгар Перестройки, в конце 1980-х .

- А к вам в Ульяновске обращаются с инициативами по поводу того, где надо покоиться Ильичу?

- Разговоры о том, что его родина - Симбирск, ныне Ульяновск, - больше всего подходит как место для вечного упокоения, это, по-моему, отчасти спекулятивные вещи. Владимир Ульянов с юности был материалистом. И в загробный мир не верил.

- Но при том был крещенным и венчанным?

- Он и не мог быть не крещеным. Его родители, Илья Николаевич и Мария Александровна, были верующими христианами. И сам он в детстве был верующим.

- Но изменился?

- Изменился под внешними воздействиями. Это и максималистские настроения в юношестве, и окружающие настроения в его гимназии. Чтение литературы. Это привело Ленина к собственным выводам - по поводу церкви, в том числе. Как материалист он мало уделял внимание таким вопросам как загробная жизнь.

- И тому, что будет с ним после его смерти?

- Да. Он об этом вряд ли задумывался. И разговоров об этом скорее всего никаких не велось.

- Так все же - о Симбирске -Ульяновске?

- Владимир Ильич любил этот город, но в его жизни он был пройденным этапом. Да, здесь захоронен его отец, Илья Николаевич - поскольку умер в Симбирске. А мать Ленина умерла в Петрограде в 1916-м - где и была захоронена, на Волковском кладбище.

- То есть, и город на Неве, и город на Волге могли бы в равной степени стать для Ленина последним пристанищем?

- Гипотетически – да. Но, на мой взгляд – не надо трогать человека. Хотя я понимаю, что Красная площадь - не кладбище. Такая традиция появилась лишь осенью 1917-го. Но пусть остается как есть.

- Надолго?

- По крайней мере, пока. Этот сложный вопрос с точки зрения многих людей в стране.

- Представители РПЦ осторожны при обсуждении возможного перезахоронения…

- Ну, вообще то, Ильича хоронили, в целом, по православному обычаю.

- Разве?

- Создатель и первого варианта Мавзолея, и двух последующих Алексей Щусев – он же до революции был тесно связан с Синодом. Все правила захоронения он знал. И они, в общем, были соблюдены. Что касается придать земле или не предать… Ну в православной традиции есть и такой способ.

- На родине Ильича люди как относятся к этому вопросу?

- Да большей части, наверное, уже все равно. Вот лежит он в центре Москвы в хрустальном гробу - ну что же? Так такому и быть. Хотя периодически и появляются высказывания по поводу того, что «а почему бы и не предать его земле в Симбирске?».

- Эта точка зрения популярна в Ульяновске?

- Не могу судить. Нет такого ощущения. В обозримом будущем пусть все остается как есть. Ну, а доступ к телу или отсутствие доступа – это вопрос второй.

- Мемориальный комплекс в Ульяновске стал бы популярнее, если туда Ленина переместили?

- Сложно сказать. Люди, приезжающие на родину Ленина – они приезжают к месту, где родился вождь мировой революции. Не думаю, что это увеличит туристический поток к нам.

Могила сестры Ленина Ольги на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

МНЕНИЕ ИЗ ШУШЕНСКОГО

Мы обратились с вопросами и в Музей-заповедник «Шушенское», к руководителю научно-просветительного отдела Александру Александровичу Найданову.

- Именно в Шушенском Ульянов и Крупская венчались по православному обычаю, спрашивают ли те, кто приходят в музей, почему Владимир Ильич не упокоен по тому же обычаю?

- Несмотря на то, что оба были атеистами (хотя и крещеными), венчание в России в 19-м веке было единственной формой вступление в брак. Они наступили на горло своим принципам и на это пошли, чтобы местом ссылки Крупской стало именно Шушенское. По некоторым воспоминанием, венчание для них было формальностью.

- Но это не отменяло то, что они христиане, так почему все-таки Ленин не по православному похоронен?

- Завещание Ленина с пожеланием быть похороненным рядом с матерью на Волковском кладбище - такой документ скорее всего, все-таки был. Несмотря на то, что все дети в семье Ульяновых были революционерами по своей природе, но их матушка ни Володю, ни других детей не оставляла своим вниманием. И поддерживала во всех начинаниях. У Ленина многое связано с памятью о его матери. Эта связь духовная была на протяжении всей жизни. И его пожелание после смерти быть похороненным именно рядом с матерью — оно очень возможно и логично.

- Ваши коллеги — обсуждают тему того, где именно должен покоиться Ленин?

- Мы придерживаемся такого мнения, что, поскольку связь Ленина с матерью была неразрывна, по человечески было бы правильным им быть похороненными рядом.

- А ваши посетители такой вопрос не поднимают?

- Мы своей субъективной оценки ни деятельности Ленина, ни тому, что произошло с ним после его смерти не даем, говорим только о фактах. Но вот для посетителей одним из распространенных вопросов является такой: почему же Владимира Ильича не привезли и не похоронили в Шушенском? Вот если бы его похоронили здесь, рассуждают многие — было бы намного лучше.

- И точно бы не поднимался каждый год вопрос — почему тело Ленин в Мавзолее на всеобщем обозрении?

- Ну да. Спрашивают об этом люди 35-50 лет.

- А, действительно, почему не Шушенское — технически тяжело было исполнить, или идеологически неверно?

- Это скорее всего, был вопрос правовых коллизий. Ведь решение о том, что музей в Шушенском будет создаваться, было принято после смерти Ленина. По инициативе местных крестьян. Они отличались уровнем образования, воспитания и уровня жизни. Ильича они считали для себя самым родным человеком.

- Нынешнее положение, когда Ленин в Мавзолее — на долгие года, или нет?

- Варианты возможно разные. Это решение может быть принято только на самом верху. Если говорить применительно к музею, - мы за то, чтобы местное население как можно дольше гордилось тем, что здесь отбывали ссылку такой человек.

Многие общественники считают, что Ленина следует похоронить рядом с могилой матери Марии Александровны на Литераторских мостках Волковского кладбища в Санкт-Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

МНЕНИЕ ИЗ МОСКВЫ

Руководитель ЗАО «Ритуал Сервис» Олег Шелягов имеет свою точку зрения на данную ситуацию.

- Ритуал. ру обслуживает федеральное ритуальное кладбище в Мытищах. Оно было создано для прощания с высшими должностными лицами страны. Понимаю, насколько болезненный этот вопрос для нашего общества, но выскажу свое мнение: Ленин должен быть похоронен. Не потому, что Ильич «недостоин лежать в мавзолее», а потому, что достоин быть погребенным.

Это был неоднозначный, как все заметные лидеры, государственный деятель. И к результатам революции, символом которой он стал, можно относиться по-разному. Понимаю, почему власти не хотят поднимать этот вопрос – по принципу «не буди лихо». Мы разобщенное общество, и создавать еще один повод для общественной напряженности никто не хочет.

Но однажды этот вопрос придется решить. И не стыдливой драпировкой мавзолея в дни парадов. Я за то, что Ленина надо похоронить. И не «когда-нибудь потом», а при этом созыве Госдумы. 24 января 1924 года тело Ленина было забальзамировано и помещено в мавзолей. Так, может, 24 января 2024 года отметим столетие со дня ухода Владимира Ильича нормальными похоронами?

Можете считать это «профессиональной деформацией похоронщика», бога ради. Понимаю, какой повод для глупых шуток даю. Мне не жалко. Даже подскажу заголовок: «Гробовщик хочет закопать Ленина». Но кто-то же должен сказать это вслух: «Это был великий человек, но отпустите его уже». КПРФ хочет и дальше бегать с ним, как с плакатом? Но подумайте, во что мы превращаем память о «вершителе», «мыслителе» и «мечтателе»? В предвыборную агитацию, символ которой – мертвое тело в гробу?

Это непристойно. Давайте станем, наконец, взрослыми и не будем использовать великого человека ради сиюминутного политического выигрыша.

И похоронить надо не тайно, поставив всех перед фактом. А открыто, со всеми возможными почестями, на Федеральном мемориальном кладбище. Так, как полагается хоронить руководителей страны. Пусть к его могиле ходят люди, желающие выказать свое уважение. Но давайте перестанем проводить концерты над его телом и парады у его склепа. Пусть упокоится с миром.

МНЕНИЕ ИЗ ПИТЕРА

На Волковском кладбище в Санкт-Петербурге, где похоронена мама Владимира Ильича, Мария Александрова Ульянова, и его сестры, от комментариев по данной темы вежливо уклонились.

Кстати, именно адрес Волковского кладбища в Петербурге – Расстанный проезд, дом 3 – выбран создателями проекта #НевыносимоеВыносимо в качестве названия канала на YouTube, где размещались в течение 2021 года ролики, агитирующие за перезахоронение Ленина. Это оказалась своего рода «пасхалка» - именно здесь авторы проекта предлагают перезахоронить Ленина после выноса из Мавзолея.