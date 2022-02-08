Путин поручил ввести в регионах вызов врача на дом через Госуслуги

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Владимир Путин поручил правительству заняться расширением сервиса Госуслуг. До конца марта властям надо добавить порталу две опции: вызова врача на дом и записи на примем через интернет. До 1 июля губернаторы должны отчитаться, что медицина на местах начала принимать обращения от граждан через интернет.

Президент дал такое поручение, когда на совещании с правительством 26 января выяснилось, что многие поликлиники не справляются с потоком звонков.

Глава Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов рассказал Путину, что волонтеры проверяли единый колл-центр 122 по ковиду и регистратуры в поликлиниках по всей стране. Где-то дозвониться не получилось совсем, в Самарской области пришлось ждать ответа 23 минуты.

- Люди дозваниваются, однако 25% опрошенных говорят, что, дозвонившись, они не смогли пригласить врача, или не доехала скорая, или не привезли бесплатное лекарство на дом, - пожаловался Кузнецов.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко добавил, что сейчас регионам больше всего не хватает операторов. Правительство рекомендовало нанять в три раза больше людей, чтобы система работала.

Тогда же на заседании правительства Путину и предложили еще одно решение: он-лайн запись. Перегрузить портал Госуслуг практически невозможно, и уж точно сложнее, чем колл-центр в поликлинике.

В Москве система записи к врачу через портал городских услуг существует уже несколько лет. Прямо с телефона можно выбрать необходимого специалиста и нужное время. К сожалению, даже у такого сервиса бывают узкие места – например, к самым востребованным врачам запись открывается утром, и все доступное время быстро разбирают. Если в большом городе мало онкологов, то никакие Госуслуги не помогут быстро попасть на прием, потому что желающих слишком много.