Что нужно знать о фильмах-номинантах "Оскара-2022": Кинокритик Стас Тыркин рассказывает одной строкой

Фото: кадр из фильма "Белфаст"

«Власть пса»

Снятый для «Нетфликса» новый фильм Джейн Кэмпион - психологический вестерн слэш жестокая драма о мести и умении постоять за себя в этом самом жестоком из миров.

«Не смотрите наверх»

Сатирическая комедия Адама МакКея о конце света и о том, на что потратит человечество свои последние дни, часы и минуты.

«Аллея кошмаров»

Неонуар Гильермо Дель Торо - подношение «золотому веку» Голливуда и мрачная притча о человеческой природе, толкающей всегда только на зло.

«Потерянная дочь»

Уверенный дебют в режиссуре известной актрисы Мэгги Джилленхол - психологическая драма о женщине, не считающей, что ее главное предназначение - дети.

«Вестсайдская история»

Стивен Спилберг дебютирует в новом для себя музыкальном жанре римейком знаменитого мюзикла 1957 года о запретной подростковой любви, расовой нетерпимости, молодежных бандах и уличной преступности.

«Лакричная пицца»

Фильм Пола Томаса Андерсона полон автобиографических отсылок и сносок на новейшую историю Голливуда, хотя рамкой сюжета является романтическая история отношений молодой женщины и парня на десять лет ее младше.

«Король Ричард»

Реальная история безудержной веры отца в своих дочерей-теннисисток, ставших в результате суперзвездами Винус и Серены Уильямс.

«Тик-так... БУМ!»

Мюзикл Лин-Мануэля Миранды с Эндрю Гарфилдом в роли молодого сочинителя мюзиклов же Джонатана Ларсона - его тяжелый путь к славе оборвался безвременной смертью.

«Трагедия Макбета».

Интерпретация пьесы Шекспира одним из братьев Коэнов - Джоэлом (Итан ушел на пенсию).

«Круэлла»

Пышный, как кремовый торт, великолепно сделанный развлекательный фильм, рисующий предысторию Круэллы де Виль, злодейки из культовых фильмов «Диснея» про 101 далматинца.

«Белфаст»

Создатель «Смерти на Ниле» Кеннет Брана для души снимает автобиографическую повесть о своем взрослении в Ирландии в бурнные 1960-е годы.

«Параллельные матери»

Лучший за долгие годы фильм Альмодовара - одновременно и шикарная мелодрама на классический бульварный сюжет, и предъявление счетов кровавой испанской истории за все ее репрессии во времена диктатуры Франко.

«Дюна»

Масштабное полотно по книге Фрэнка Херберта берет прежде всего визуальным рядом, в чем заслуга канадского режиссера-визионера Дени Вильнева.

«Кода»

Блестящая мелодрама и музыкальный роман взросления о девочке, выросшей в семье, где все кроме нее - неслышащие.

«Рука Бога»

Автор «Великой красоты» и «Молодого папы» Паоло Соррентино как будто ушёл в отпуск и снял лирическую и смешную автобиографию о своей неаполитанской юности.

«Беглец»

Датский мультфильм, посвящённый реальной судьбе афганского парня, совершившего в юности побег из Афганистана в Европу.

«Сядь за руль моей машины»

Новейший лирико-романтический опус модного японца Рюичи Хамагути — трёхчасовой фильм по рассказу Харуки Мураками и с активным использованием пьесы А. П. Чехова «Дядя Ваня».

«Худший человек в мире»

Современная мелодрама норвержца Иоахима Триера, героиня которого представительница той породы людей, что всю жизнь ищут себя, будучи не в состоянии найти свое место ни в профессиональном, ни в личном пространстве.

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