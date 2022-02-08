Депутат Леонид Калашников: Мы видим ужимки торгашей, наши предложения Запад не услышит

Леонид Калашников. Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

После многочасовых переговоров с Владимиром Путиным и ночевки в отеле Four Seаsons в российской столице президент Франции Эммануэль Макрон улетел в столицу Украины на переговоры с Владимиром Зеленским. А специалисты занялись анализом того, чтоб было сказано вслух после встречи и каких последствий можно ждать во взаимоотношениях Москвы с Западом и с Киевом.

Сайт Kp.ru обратился за комментарием к главе комитета Госдумы по делам СНГ Леониду Калашникову.

- Леонид Иванович, после встречи Путина с Макроном у вас есть ощущение, что Запад наши предложения относительно стран-соседей не просто слышит, но воспринимает как реалистичные?

- Думаю, что Запад все прекрасно понимает. Ну вот почему Колумбия и Венесуэла так важны для США?

- Как южное подбрюшье для американцев.

- Какое подбрюшье — неважно, главное - они совсем рядом! И есть разные зависимости. На Западе так же хорошо понимают, что для нас значит Украина, и что мы значим для нее. Но в нынешней ситуации, все это осознавая, они делают многое для дестабилизации. Их не интересует сильная Россия - как и сильная Украина. Их тревожит Россия - как ядерная страна, волнует - как сильный союзник Китая, не Америки. Уверенная в себе Россия Западу совсем не интересна. Если исходить из их, западных геополитических интересов, то понять их, наверное, можно. Они давно ориентированы иначе. Давно имеют иных союзников и партнеров, и иную идеологию развития.

- Они не обязаны нас понимать?

- Не обязаны. А мы не обязаны идти у них на поводу в ущерб своим интересам.

- Так, все-таки, наши предложения, высказанные Макрону в Москве, будут услышаны им, Западом, Киевом?

- Нет. Не будут. И понятно, к чему были все те хитрости и ужимки Макрона. Так же как и ужимки венгерского лидера Орбана, которого мы хвалим. А венгру нужен был дешевый газ от нас. А вето на санкции против России в ЕС почему он не наложил, вернувшись из Москвы в Будапешт?

- Верить нельзя никому...

- Это все ужимки торгашей. Чтобы приехать и взять по дешевке очередные пять миллиардов кубов газа. Я услышал на пресс-конференции от Макрона следующее. Президент Франции высказал мысль, что его не устраивает последовательность выполнения Минских соглашений. Ну да, не устраивает — я слышу то же самое от украинской стороны. То есть что, Макрон поддерживает идею «отдайте границу, потом мы войдем и всех там перережем?». Так, что ли?

А потом мы видим Шольца, который сидел с Байденом. Канцлер бледнел и краснел, когда тот ему пенял по поводу «Северного потока», что еще раз доказывает — они в Европе могут действовать только в фарватере США.

- Но немцам «СП-2» нужен больше всех, и они вряд ли позволят его не запустить, разве нет?

- Они не позволят. И Шольц прилетит в Москву через несколько дней. Но что толку? Конечно, они заинтересованы. Но что будет, если им все отключить? Давайте закроем все задвижки на запад и будем продавать газ своему населению чуть выше его себестоимости. Как было при СССР. А они нас заставили работать через МВФ и через ВТО. Заставили почти выровнять цены на энергоносители внутри страны и за рубежом.

- Грозят отключением SWIFT...

- Пусть отключают. Будем развивать отношения с Китаем и развиваться сами. Думаете, не проживем без Запада? Проживем.

Резервы в долларах? Да на хрена они нужны? Мы не нуждаемся в бананах, которые у нас не растут, а все остальное у нас есть.

- А как же оборудование по добыче шельфовой нефти и газа?

- Научимся производить. Как научились делать самолеты. И ракеты.