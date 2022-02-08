Освободили в зале суда: Присяжные не признали Дулата Йоуло вором в законе

До 2016 года Дулата Йоуло по паспорту звали Ахмед Евлоев. Фото: Кадр видео

В Московском областном суде присяжные вынесли вердикт по делу Дулата Йоуло - 48-летнего мужчина обвиняли по статье «занятие высшего положения в преступной иерархии». Фигурантами возбужденных по ней уголовных дел становятся граждане, которых силовики считают ворами в законе.

До 2016 года Дулата Йоуло по паспорту звали Ахмед Евлоев. Потом официально сменил имя и взял родовую фамилию в родной ингушской транскрипции. По версии следствия, в криминальном мире Йоуло известен как Ахмед Сутулый и вором в законе стал еще в далеком 1996 году.

Йоуло попросил, чтобы его дело разбирал суд присяжных. Процесс стартовал осенью 2020 года. Спустя полтора года присяжные вынесли вердикт: не виновен.

По данным kp.ru, голоса восьмерых присяжных разделились поровну: 4 на 4. По закону такой расклад после голосования трактуется в пользу обвиняемого.

Дулата Йоуло освободили в зале суда. Финальное заседание по этому делу назначено на 10 февраля. Но оно будет, скорее, формальным.

- В соответствии с законодательством, если присяжные вынесли оправдательный вердикт, судья обязан подготовить и озвучить соответствующее решение, - объяснил «Комсомольской Правде» адвокат Роман Майданчук, представляющий интересы Дулата Йоуло. - Если присяжные так решили, никакого наказания моему подзащитному не будет.

Кстати, ранее в СМИ появилась информация, якобы одним из свидетелей со стороны обвинения был Захарий Калашов, который также известен как Шакро Молодой. Калашова считают негласным главой воровского мира России. Сейчас он отбывает срок в колонии за вымогательство. И что, «законник» стал свидетелем?

- Эту информацию государственный обвинитель озвучил во время прений. Но при этом в ходе судебного заседания Калашов на самом деле никаких показаний не давал и не вызывался. Была прокручена некая аудиозапись, на которой якобы от имени Калашова говорил какой-то человек. Это был не допрос, просто разговор. Мой подзащитный прокомментировал эту запись так: «Это монтаж. Какой-то пресс-секретарь или штрейкбрехер звонит кому-то и что-то там говорит».

На одном из заседаний, насколько известно, показали оперативную видеозапись одного из задержаний Йоуло. Сотрудник полиции спрашивает: «Вором в законе являетесь?» - «Да», - отвечает мужчина. Этот ролик подсудимый тоже назвал монтажом.

- Дулат Йоуло не делился с вами планами? Чем будет заниматься дальше?

- Не делился. 10 февраля он планирует приехать на судебное заседание, так как он все еще является участником судебного процесса. При этом он пока обязан проживать по месту временной регистрации, где он проживал на момент ареста - так как процесс по другому уголовному делу (в 2018 году Йоуло был задержан в Красногорске с наркотиками, - Авт.) пока еще не завершен.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Третий случай, когда обвиняемых по этой статье оправдывают присяжные»

Михаил ИГНАТОВ, криминалист, подполковник милиции в отставке, бывший оперативник Управления по борьбе с организованной преступностью:

- С середины 1990-х Ахмед Евлоев, он же Ахмед Сутулый, действительно состоял на учете как вор в законе. Эти списки формировались по данным получаемой оперативной информации. То, что произошло в суде, показывает, что пока нет механизма, как доказывать состоятельность обвинения по этой статье. Коронация новых воров происходит только на словах. Собрались на сходку, поговорили, вынесли решение. Протоколов с таких «заседаний», понятное дело, никто не оформляет, амбарные книги не ведет. А на суде нужны доказательства, которые можно увидеть, пощупать, подержать. Если обвиняемый заявил, что видео, где он называет себя вором - монтаж, можно было бы сделать экспертизу и подтвердить подлинность этой записи. Не сомневаюсь, что прокуратура опротестует это решение присяжных. Насколько я знаю, это уже третий случай, когда присяжные оправдывают обвиняемых в занятии высшего положения в преступной иерархии. В двух предыдущих случаях суды высшей инстанции отменяли оправдательные приговоры.