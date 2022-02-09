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9 февраля 2022 4:00

Сибирские пельмени и московская колбаса: Как я искала русский след на Украине

Киеву, несмотря на все попытки, пока не удается полностью откреститься от Москвы
Елена МАТВЕЕВА
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И в центре столицы Украины есть много напоминаний о России.

И в центре столицы Украины есть много напоминаний о России.

Фото: Елена МАТВЕЕВА

На Украине не первый год борются со всем русским – это главный пунктик украинизации. Все, что так или иначе связано с Россией, считается зазорным. Магазины, коммерческие банки и СМИ, чьи названия совпадают с российскими (даже если хозяева другие) периодически подвергаются нападкам. И все же полностью откреститься от России Украине пока не удается. Спецкор «КП» попыталась найти на Украине следы российского присутствия.

ВРЕМЕННЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ ЗА ЗАКРЫТЫМИ СТАВНЯМИ

Вид посольства России в Киеве навевает тоску. Окна плотно прикрывают массивные деревянные жалюзи. Ощущение, что за этой колючей проволокой, высоченным черным забором и массивными стенами нет ни живой души. На самом деле это не так. Посольство работает, правда, без посла. С 2016 года Россию на Украине представляет временный поверенный. Пробиться по посольским и консульским телефонам практически невозможно, постоянно занято. Наконец дозваниваюсь до дежурного дипломата.

- У вас экстренная ситуация? Нет? Тогда пишите нам запросы через Москву, по-другому мы не общаемся с прессой, - отвечает он мне.

Посольство РФ на Украине - с 2016 года его возглавляет наш временный поверенный

Посольство РФ на Украине - с 2016 года его возглавляет наш временный поверенный

Фото: Елена МАТВЕЕВА

И никакие разговоры из серии «братцы, я же своя!» дипломата не разжалобили. Впрочем, понять можно. Ситуация на Украине на фоне слухов о войне напряженная, а тут журналист, хоть и свой, без приглашения пожаловал.

У стен посольства ходят два нацгвардейца. Их задача – охранять наших дипломатов.

- Вы задержаны, предъявите ваши документы, - неожиданно подходит ко мне сзади нацгвардеец. Вздрагиваю. Лезу за паспортом. Вижу усмешку нацгвардейца и понимаю, что он шутит. Ему просто скучно нести дежурство.

- Здесь никого не принимают, звоните в консульство, там электронная запись, - поясняют мне нацгвардейцы.

Спрашиваю, можно ли сфотографировать здание посольства. Разрешают.

- Давно ли все окна закрыты? - интересуюсь я.

- Давно, еще с 2014 года.

- Митинги тут часто бывают?

- Всякое бывает, - отвечают бойцы.

- Помидорами, яйцами не забрасывают? (в 2016-м наше посольство забросали петардами)

- Нет, на Украине кризис продовольственный, самим помидоры нужны, - смеется нацгвардеец, который требовал у меня документы.

- А если на посольство нападут, вы что, вдвоем его будете защищать? – уточняю я.

- Нет, конечно! Много, кто прибежит. Вон, будка охраны стоит, там два этажа вниз, - видимо, опять шутит нацгвардеец. – А вон здание МВД, так что не переживайте, не дадим мы в обиду ваше посольство.

- А бомбоубежище там есть?

- Конечно, есть! – уверяет меня нацгвардеец и вдруг меняет тему. - Когда уже женщин в армию у нас призовут!? Быстрее бы, а то скучно нам тут, и мы стареем.

На женском вопросе мы и расстались.

БАНДЕРОВЕЦ? МНОГО МЛАДЕНЦЕВ НЕ ЕШЬТЕ!

А я отправилась на Подол, где раньше находился офис Российского центра науки и культуры (Россотрудничества). Против организации ввели санкции, и офис, на который так же, как и на посольство совершались нападения, пришлось закрыть. Формальным поводом для санкций стало то, что представители Россотрудничества назвали поэта Тараса Шевченко «российско-украинским».

На подъезде, где раньше была табличка Россотрудничества, сейчас ничего нет. На первом этаже висит объявление «аренда» и телефон. Спрашиваю у местных жителей, «а нужен ли был Украине российский культурный центр?». Все, как один, отвечают: «Конечно, нужен!» Правда, при этом замечают, что жить по соседству было не весело.

Здесь раньше был офис Россотрудничества. Сейчас - лишь объявление об аренде

Здесь раньше был офис Россотрудничества. Сейчас - лишь объявление об аренде

Фото: Елена МАТВЕЕВА

- Страшно, домой возвращаешься - под окнами сборища националистов. А теперь все спокойно, - рассказала мне одна из местных жительниц.

- Русский культурный центр должен быть. Но с другой стороны, как нам тогда все русское истреблять? Мы же Украина! А народ хочет говорить по-русски. Приходится действовать вот такими методами, - заявил мне один из прохожих, а потом признался, - сам я бандеровец, с Западной Украины, как вы в России про нас говорите, я младенцев ем!

- Много не ешьте! – попросила я его на прощание.

«НАС ПРОДОЛЖАЮТ СЧИТАТЬ ВАШИМ БАНКОМ»

Тут и там в Киеве можно встретить офисы «Альфа-банка». Логотип на русском языке, точь-в-точь, как в России. Захожу в отделение на Крещатике.

На входе охранник говорит по-украински и на русский переходит лишь после нескольких моих просьб.

- Чтобы попасть к консультанту, надо зарегистрироваться в терминале по украинскому номеру мобильного, - поясняет он мне.

- У меня нет украинского, - замечаю я.

Один из офисов «Альфа-банка» в Киеве

Один из офисов «Альфа-банка» в Киеве

Фото: Елена МАТВЕЕВА

Охранник безнадежно машет на меня рукой и отправляет к свободному консультанту.

- Мы - не российский банк. Наш главный офис - в Люксембурге, мы подчиняемся ему. Но нас по-прежнему на Украине ассоциируют с Россией и из-за этого бывают проблемы. Хотя в последнее время громить перестали, - делится со мной консультант.

А вот российский «Сбербанк» найти в Киеве оказалось непросто. В России зеленый логотип видно за версту, а на Украине его и след простыл.

- У нас произошел ребрендинг. Мы теперь называемся IR банк («Международный резервный банк). Но мы как были «дочкой» Сбера, так и остались. Просто название поменяли. Остальное – все то же самое, - пояснили мне консультанты главного отделения банка. Внутри в отделении голые стены, все характерные зеленые панели сняты.

Все дело в том, что в конце прошлого года «Сбербанк» проиграл в суде госбанку Украины - «Ощадбанку» спор о праве на торговую марку. Именно после этого «Сбербанку» и пришлось сменить название.

- Если честно, нам теперь стало спокойнее, - признался мне банковский консультант.

IR банк («Международный резервный банк) - так на Украине называется «дочка» Сбера

IR банк («Международный резервный банк) - так на Украине называется «дочка» Сбера

Фото: Елена МАТВЕЕВА

«УЗНАЛИ, ГДЕ Я РАБОТАЮ — ЧУТЬ НЕ ИЗБИЛИ»

Еще одно напоминание о России – это магазин «Спортмастер». Логотип - на русском и на английском, хотя юридически к России этот магазин отношения уже не имеет, права на него проданы. Но тот самый русский след остался в восприятии людей. Он глубже, и избавиться от него намного сложнее.

- На фоне разговоров о войне агрессия ко всему российскому растет. К нам в магазин приходят ребята, которые участвовали в войне на Донбассе, и говорят: «Как это вы на Россию работаете?! Вы фашисты, предатели!» Приходится объяснять, что мы уже не российские, что нас перекупили. Но это не сильно помогает, - рассказал мне консультант «Спортмастера» Михаил (имя изменено). – А неделю назад я ехал домой, так парни на районе меня встретили. Знают, что я в «Спортмастере» работаю, стали угрожать, что побьют. Еле отвертелся.

Магазин «Спортмастер» юридически к России отношения уже не имеет, но его продавцы периодически сталкиваются с агрессией

Магазин «Спортмастер» юридически к России отношения уже не имеет, но его продавцы периодически сталкиваются с агрессией

Фото: Елена МАТВЕЕВА

Михаил – студент, в этом году у него защита диплома.

- С работой на Украине сейчас плохо, я просто не могу ее потерять. Но очень страшно, что над нами могут быть расправы, - замечает он. А потом признается, что в последнее время в магазине стало больше клиентов, которые говорят исключительно по-украински.

- По-русски многие вообще говорить не хотят. Я сам из Черниговской области, украинский знаю плохо. Консультанты в нашем магазине в основном русские, но большинство уже неплохо владеют украинским, - признается Михаил.

ВРАГАМ НЕ СДАЕТСЯ НАШ ГОРДЫЙ ЧУКОВСКИЙ

Где русский след виден отчетливо, так это на знаменитом книжном рынке на Петровке. Здесь продают как подержанные книги, так и российские новинки.

В отличие от официальных магазинов, где книг на русском очень мало, и они приравнены к «иноземной мове», на Петровке выбор большой.

- Новинки привозят, правда, не так много. Некоторые крупные российские издательства на Украине под санкциями. Было бы больше новинок, покупателей было бы больше, - признается мне одна из продавщиц.

На знаменитом книжном рынке на Петровке можно найти много литературы на русском языке

На знаменитом книжном рынке на Петровке можно найти много литературы на русском языке

Фото: Елена МАТВЕЕВА

Это при том, что книги на русском чуть ли не вдвое дороже, чем на украинском.

- Качество бумаги и качество печати у российских издательств лучше. Да и вообще народ хочет читать по-русски, даже сами украинцы. Многие копят деньги, чтобы купить хорошую книгу, - рассказали мне продавцы.

Хорошо расходятся и детские книжки на русском (во официальных книжных их днем с огнем не сыщешь).

- Активно покупают классику – Барто, Чуковский. Их всегда брали, и будут брать! Никакая украинизация этому не помешает, - пояснили мне продавцы детских книжек.

На знаменитом книжном рынке на Петровке можно найти много литературы на русском языке

На знаменитом книжном рынке на Петровке можно найти много литературы на русском языке

Фото: Елена МАТВЕЕВА

Раньше в Киеве были общества любителей русской литературы, но сейчас их следы заплутали.

- В нашем спальном районе было такое общество. Они сходки устраивали. Типа День рождения Лермонтова, приходите, будем стихи читать. Вешали рукописные объявления на столбах. Потом стали писать на украинском эти объявления, а потом замолчали наглухо, - рассказал мне один из моих киевских знакомых.

На Петровке продают как подержанные книги, так и российские новинки

На Петровке продают как подержанные книги, так и российские новинки

Фото: Елена МАТВЕЕВА

«ГРУЗИНЫ ЕСТЬ. НЕ ХОТИТЕ?»

Найти русский след можно и на концертных афишах. Правда, многие российские исполнители, особенно те, что выступали в Крыму, внесены на Украине в «черный список» невъездных, представляющих опасность.

- А есть билеты на российских музыкантов? – спрашиваю я в концертной кассе.

- Есть билеты на группу «Кино»!

- Как «Кино»? Цой же давно погиб. Вернее — вечно живой.

- Ну, будут песни Цоя играть. Кроме них на ближайшее время в Киеве никого из россиян не будет. Грузины есть! Не хотите?

Афиши наших артистов в Киеве можно встретить все реже

Афиши наших артистов в Киеве можно встретить все реже

Фото: Елена МАТВЕЕВА

Грузин я не захотела, но посмотрела афишу в других городах. Так, в Одессу 14 февраля приедет группа «Ленинград». Весной и летом, может, подтянутся Би-2, Сплин и Мумий тролль. За ними, скорее всего, пародисты.

- Многие наши исполнители, которые долгое время позиционировали себя чуть ли не как российские, выступали в России с гастролями, пели на русском, теперь возвращаются обратно на Украину и щебечут тут по-украински, не возмущаются украинской речи. Например, Лобода и Ани Лорак. Перекрасились! Но русский след за ними все равно тянется, - замечает один из моих украинских коллег-журналистов.

Что касается российских телеканалов, то они на Украине под запретом. Но и из этого есть выход. За 30 долларов можно на целый год (!) купить пиратскую версию НТВ+ с русскими каналами. Транслируют … с китайского сервера.

РУССКАЯ ГРЕЧКА, ЧТО Ж ТЫ НАТВОРИЛА

Русским духом пахнет и на магазинных прилавках. Почти в каждом супермаркете Киева вы без проблем найдете «Вологодское» масло, «Московскую» колбасу, «Российский» сыр и «Сибирские» пельмени. Но это по сути украденные украинцами бренды. Вся эта продукция производится на Украине, а не завозится из России.

Колбаса "Московская" и сыр "Российский". Сделаны не в России, украинцы копируют наши бренды

Колбаса "Московская" и сыр "Российский". Сделаны не в России, украинцы копируют наши бренды

Фото: Елена МАТВЕЕВА

И все же российские продукты на Украине есть. Например, гречка. Своей гречки в незалежной не хватает, а продукт это народный, вот гречку и закупают в России. Правда, в открытую нельзя. Украина сама ввела эмбарго на импорт 190 товаров из России. Поэтому все идет по контрабандной схеме. Крупу везут через Казахстан! Там меняют документы и бирочку – мол, гречка казахская. И казахских же поставщиков.

Товары с российскими наименованиями можно найти в отделах косметики и бытовой химии. Так, я нашла российские чистящие средства, зубную пасту, дезодоранты и шампуни. Причем, даже этикетки на них были на русском. Как мне рассказала продавец, многие украинцы предпочитают покупать именно российские марки.

Многие украинцы предпочитают покупать именно российские марки бытовой химии

Многие украинцы предпочитают покупать именно российские марки бытовой химии

Фото: Елена МАТВЕЕВА

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