Сибирские пельмени и московская колбаса: Как я искала русский след на Украине

И в центре столицы Украины есть много напоминаний о России. Фото: Елена МАТВЕЕВА

На Украине не первый год борются со всем русским – это главный пунктик украинизации. Все, что так или иначе связано с Россией, считается зазорным. Магазины, коммерческие банки и СМИ, чьи названия совпадают с российскими (даже если хозяева другие) периодически подвергаются нападкам. И все же полностью откреститься от России Украине пока не удается. Спецкор «КП» попыталась найти на Украине следы российского присутствия.

ВРЕМЕННЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ ЗА ЗАКРЫТЫМИ СТАВНЯМИ

Вид посольства России в Киеве навевает тоску. Окна плотно прикрывают массивные деревянные жалюзи. Ощущение, что за этой колючей проволокой, высоченным черным забором и массивными стенами нет ни живой души. На самом деле это не так. Посольство работает, правда, без посла. С 2016 года Россию на Украине представляет временный поверенный. Пробиться по посольским и консульским телефонам практически невозможно, постоянно занято. Наконец дозваниваюсь до дежурного дипломата.

- У вас экстренная ситуация? Нет? Тогда пишите нам запросы через Москву, по-другому мы не общаемся с прессой, - отвечает он мне.

Посольство РФ на Украине - с 2016 года его возглавляет наш временный поверенный Фото: Елена МАТВЕЕВА

И никакие разговоры из серии «братцы, я же своя!» дипломата не разжалобили. Впрочем, понять можно. Ситуация на Украине на фоне слухов о войне напряженная, а тут журналист, хоть и свой, без приглашения пожаловал.

У стен посольства ходят два нацгвардейца. Их задача – охранять наших дипломатов.

- Вы задержаны, предъявите ваши документы, - неожиданно подходит ко мне сзади нацгвардеец. Вздрагиваю. Лезу за паспортом. Вижу усмешку нацгвардейца и понимаю, что он шутит. Ему просто скучно нести дежурство.

- Здесь никого не принимают, звоните в консульство, там электронная запись, - поясняют мне нацгвардейцы.

Спрашиваю, можно ли сфотографировать здание посольства. Разрешают.

- Давно ли все окна закрыты? - интересуюсь я.

- Давно, еще с 2014 года.

- Митинги тут часто бывают?

- Всякое бывает, - отвечают бойцы.

- Помидорами, яйцами не забрасывают? (в 2016-м наше посольство забросали петардами)

- Нет, на Украине кризис продовольственный, самим помидоры нужны, - смеется нацгвардеец, который требовал у меня документы.

- А если на посольство нападут, вы что, вдвоем его будете защищать? – уточняю я.

- Нет, конечно! Много, кто прибежит. Вон, будка охраны стоит, там два этажа вниз, - видимо, опять шутит нацгвардеец. – А вон здание МВД, так что не переживайте, не дадим мы в обиду ваше посольство.

- А бомбоубежище там есть?

- Конечно, есть! – уверяет меня нацгвардеец и вдруг меняет тему. - Когда уже женщин в армию у нас призовут!? Быстрее бы, а то скучно нам тут, и мы стареем.

На женском вопросе мы и расстались.

БАНДЕРОВЕЦ? МНОГО МЛАДЕНЦЕВ НЕ ЕШЬТЕ!

А я отправилась на Подол, где раньше находился офис Российского центра науки и культуры (Россотрудничества). Против организации ввели санкции, и офис, на который так же, как и на посольство совершались нападения, пришлось закрыть. Формальным поводом для санкций стало то, что представители Россотрудничества назвали поэта Тараса Шевченко «российско-украинским».

На подъезде, где раньше была табличка Россотрудничества, сейчас ничего нет. На первом этаже висит объявление «аренда» и телефон. Спрашиваю у местных жителей, «а нужен ли был Украине российский культурный центр?». Все, как один, отвечают: «Конечно, нужен!» Правда, при этом замечают, что жить по соседству было не весело.

Здесь раньше был офис Россотрудничества. Сейчас - лишь объявление об аренде Фото: Елена МАТВЕЕВА

- Страшно, домой возвращаешься - под окнами сборища националистов. А теперь все спокойно, - рассказала мне одна из местных жительниц.

- Русский культурный центр должен быть. Но с другой стороны, как нам тогда все русское истреблять? Мы же Украина! А народ хочет говорить по-русски. Приходится действовать вот такими методами, - заявил мне один из прохожих, а потом признался, - сам я бандеровец, с Западной Украины, как вы в России про нас говорите, я младенцев ем!

- Много не ешьте! – попросила я его на прощание.

«НАС ПРОДОЛЖАЮТ СЧИТАТЬ ВАШИМ БАНКОМ»

Тут и там в Киеве можно встретить офисы «Альфа-банка». Логотип на русском языке, точь-в-точь, как в России. Захожу в отделение на Крещатике.

На входе охранник говорит по-украински и на русский переходит лишь после нескольких моих просьб.

- Чтобы попасть к консультанту, надо зарегистрироваться в терминале по украинскому номеру мобильного, - поясняет он мне.

- У меня нет украинского, - замечаю я.

Один из офисов «Альфа-банка» в Киеве Фото: Елена МАТВЕЕВА

Охранник безнадежно машет на меня рукой и отправляет к свободному консультанту.

- Мы - не российский банк. Наш главный офис - в Люксембурге, мы подчиняемся ему. Но нас по-прежнему на Украине ассоциируют с Россией и из-за этого бывают проблемы. Хотя в последнее время громить перестали, - делится со мной консультант.

А вот российский «Сбербанк» найти в Киеве оказалось непросто. В России зеленый логотип видно за версту, а на Украине его и след простыл.

- У нас произошел ребрендинг. Мы теперь называемся IR банк («Международный резервный банк). Но мы как были «дочкой» Сбера, так и остались. Просто название поменяли. Остальное – все то же самое, - пояснили мне консультанты главного отделения банка. Внутри в отделении голые стены, все характерные зеленые панели сняты.

Все дело в том, что в конце прошлого года «Сбербанк» проиграл в суде госбанку Украины - «Ощадбанку» спор о праве на торговую марку. Именно после этого «Сбербанку» и пришлось сменить название.

- Если честно, нам теперь стало спокойнее, - признался мне банковский консультант.

IR банк («Международный резервный банк) - так на Украине называется «дочка» Сбера Фото: Елена МАТВЕЕВА

«УЗНАЛИ, ГДЕ Я РАБОТАЮ — ЧУТЬ НЕ ИЗБИЛИ»

Еще одно напоминание о России – это магазин «Спортмастер». Логотип - на русском и на английском, хотя юридически к России этот магазин отношения уже не имеет, права на него проданы. Но тот самый русский след остался в восприятии людей. Он глубже, и избавиться от него намного сложнее.

- На фоне разговоров о войне агрессия ко всему российскому растет. К нам в магазин приходят ребята, которые участвовали в войне на Донбассе, и говорят: «Как это вы на Россию работаете?! Вы фашисты, предатели!» Приходится объяснять, что мы уже не российские, что нас перекупили. Но это не сильно помогает, - рассказал мне консультант «Спортмастера» Михаил (имя изменено). – А неделю назад я ехал домой, так парни на районе меня встретили. Знают, что я в «Спортмастере» работаю, стали угрожать, что побьют. Еле отвертелся.

Магазин «Спортмастер» юридически к России отношения уже не имеет, но его продавцы периодически сталкиваются с агрессией Фото: Елена МАТВЕЕВА

Михаил – студент, в этом году у него защита диплома.

- С работой на Украине сейчас плохо, я просто не могу ее потерять. Но очень страшно, что над нами могут быть расправы, - замечает он. А потом признается, что в последнее время в магазине стало больше клиентов, которые говорят исключительно по-украински.

- По-русски многие вообще говорить не хотят. Я сам из Черниговской области, украинский знаю плохо. Консультанты в нашем магазине в основном русские, но большинство уже неплохо владеют украинским, - признается Михаил.

ВРАГАМ НЕ СДАЕТСЯ НАШ ГОРДЫЙ ЧУКОВСКИЙ

Где русский след виден отчетливо, так это на знаменитом книжном рынке на Петровке. Здесь продают как подержанные книги, так и российские новинки.

В отличие от официальных магазинов, где книг на русском очень мало, и они приравнены к «иноземной мове», на Петровке выбор большой.

- Новинки привозят, правда, не так много. Некоторые крупные российские издательства на Украине под санкциями. Было бы больше новинок, покупателей было бы больше, - признается мне одна из продавщиц.

На знаменитом книжном рынке на Петровке можно найти много литературы на русском языке Фото: Елена МАТВЕЕВА

Это при том, что книги на русском чуть ли не вдвое дороже, чем на украинском.

- Качество бумаги и качество печати у российских издательств лучше. Да и вообще народ хочет читать по-русски, даже сами украинцы. Многие копят деньги, чтобы купить хорошую книгу, - рассказали мне продавцы.

Хорошо расходятся и детские книжки на русском (во официальных книжных их днем с огнем не сыщешь).

- Активно покупают классику – Барто, Чуковский. Их всегда брали, и будут брать! Никакая украинизация этому не помешает, - пояснили мне продавцы детских книжек.

На знаменитом книжном рынке на Петровке можно найти много литературы на русском языке Фото: Елена МАТВЕЕВА

Раньше в Киеве были общества любителей русской литературы, но сейчас их следы заплутали.

- В нашем спальном районе было такое общество. Они сходки устраивали. Типа День рождения Лермонтова, приходите, будем стихи читать. Вешали рукописные объявления на столбах. Потом стали писать на украинском эти объявления, а потом замолчали наглухо, - рассказал мне один из моих киевских знакомых.

На Петровке продают как подержанные книги, так и российские новинки Фото: Елена МАТВЕЕВА

«ГРУЗИНЫ ЕСТЬ. НЕ ХОТИТЕ?»

Найти русский след можно и на концертных афишах. Правда, многие российские исполнители, особенно те, что выступали в Крыму, внесены на Украине в «черный список» невъездных, представляющих опасность.

- А есть билеты на российских музыкантов? – спрашиваю я в концертной кассе.

- Есть билеты на группу «Кино»!

- Как «Кино»? Цой же давно погиб. Вернее — вечно живой.

- Ну, будут песни Цоя играть. Кроме них на ближайшее время в Киеве никого из россиян не будет. Грузины есть! Не хотите?

Афиши наших артистов в Киеве можно встретить все реже Фото: Елена МАТВЕЕВА

Грузин я не захотела, но посмотрела афишу в других городах. Так, в Одессу 14 февраля приедет группа «Ленинград». Весной и летом, может, подтянутся Би-2, Сплин и Мумий тролль. За ними, скорее всего, пародисты.

- Многие наши исполнители, которые долгое время позиционировали себя чуть ли не как российские, выступали в России с гастролями, пели на русском, теперь возвращаются обратно на Украину и щебечут тут по-украински, не возмущаются украинской речи. Например, Лобода и Ани Лорак. Перекрасились! Но русский след за ними все равно тянется, - замечает один из моих украинских коллег-журналистов.

Что касается российских телеканалов, то они на Украине под запретом. Но и из этого есть выход. За 30 долларов можно на целый год (!) купить пиратскую версию НТВ+ с русскими каналами. Транслируют … с китайского сервера.

РУССКАЯ ГРЕЧКА, ЧТО Ж ТЫ НАТВОРИЛА

Русским духом пахнет и на магазинных прилавках. Почти в каждом супермаркете Киева вы без проблем найдете «Вологодское» масло, «Московскую» колбасу, «Российский» сыр и «Сибирские» пельмени. Но это по сути украденные украинцами бренды. Вся эта продукция производится на Украине, а не завозится из России.

Колбаса "Московская" и сыр "Российский". Сделаны не в России, украинцы копируют наши бренды Фото: Елена МАТВЕЕВА

И все же российские продукты на Украине есть. Например, гречка. Своей гречки в незалежной не хватает, а продукт это народный, вот гречку и закупают в России. Правда, в открытую нельзя. Украина сама ввела эмбарго на импорт 190 товаров из России. Поэтому все идет по контрабандной схеме. Крупу везут через Казахстан! Там меняют документы и бирочку – мол, гречка казахская. И казахских же поставщиков.

Товары с российскими наименованиями можно найти в отделах косметики и бытовой химии. Так, я нашла российские чистящие средства, зубную пасту, дезодоранты и шампуни. Причем, даже этикетки на них были на русском. Как мне рассказала продавец, многие украинцы предпочитают покупать именно российские марки.

Многие украинцы предпочитают покупать именно российские марки бытовой химии Фото: Елена МАТВЕЕВА

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