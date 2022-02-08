Вечный огонь избавят от долгов за газ

Газпром и правительство должны будут к 1 мая организовать бесплатную подачу газа ко всем Вечным огням страны. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Газпром и правительство должны будут к 1 мая организовать бесплатную подачу газа ко всем Вечным огням страны. Сейчас компания официально не берет деньги только в городах-героях и городах воинской славы.

«Организовать на безвозмездной основе поставку природного газа для обеспечения возможности постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений», - говорится в поручении правительству и Газпрому.

В середине января секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак рассказывал, что в прошлые годы Вечные огни не раз гасли из-за неуплаты или просрочки оплаты. 80% мемориалов обслуживаются Газпромом, еще 20% - независимыми поставщиками.

Осенью 2020 года Общенациональный народный фронт сообщал, что с муниципалов требуют деньги за работу Вечных огней. В Рыбинске город задолжал 140 тысяч рублей. Отключения были во Владивостоке Мурманске, Оренбурге, Ульяновске.