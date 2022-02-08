Тенденции бизнеса 2022: популярность франчайзинга

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Сегодня рынок начинает адаптироваться под реалии XXI века, и стабильность франшизы усиливается. Франчайзинг является одной из самых эффективных моделей бизнеса для начинающих предпринимателей, а также прибыльных. По нашим внутренним наблюдениям несмотря на то, что модель быстро развиваются, особенно в регионах, но большинство наших региональных партнеров попадаются на типичные ошибки. Постараемся разобраться с генеральным директором компании Forward — генеральным партнером и официальным экипировщиком Паралимпийской сборной России на зимней Паралимпиаде в Пекине 2022 года и производителем спортивной одежды Виталием Цыганковым. Поделимся своим мнением насчет тенденций на российском рынке и ошибок начинающих бизнесменов.

Начнем с того, что сам по себе рынок франчайзинга как отечественный, так и европейский, находится в постоянном движении. С 2020 года была видна общая стагнация бизнеса на мировой арене: закрывались магазины, низкая проходимость и выручка — все это условия, с которыми франшиза пыталась справиться. В 2021–2022 видно улучшение ситуации в целом. Франчайзинговые точки сократились, как и бренды — многим пришлось закрыться. Зато отметим качество магазинов, которые не только выдержали все невзгоды, но и улучшили свое положение на рынке, потому что сейчас на российском рынке остались наиболее рентабельные и адаптивные бренды.

Мы пошли по пути комбинированного развития (франчайзинг + собственная розница) и вот уже более 12 лет открываем партнерские магазины Forward по всей России. Мы рекомендуем обратить внимание предпринимателей на франшизы с пакетными предложениями широкого ассортимента от известных компаний — они присутствуют на рынке более 10 лет и уже имеют свою целевую аудиторию, имидж, выстроенную стратегию развития. Даже в случае приобретения у них нишевой франшизы будет «подушка безопасности» в виде партнерской поддержки в случае форс-мажоров, поскольку такие гиганты-компании максимально застрахованы от влияния финансово-экономических кризисов в стране за счет других франшиз.

Несмотря на то, что развитие в этой отрасли идет динамично, начинающие бизнесмены не до конца понимают специфику франчайзинга и совершают однотипные ошибки. Для начала изучите медиаполе бренда, который вы планируете представлять в своем регионе. Нужно понимать философию и месседж, с которым они выступают. Будет большим плюсом, если производство у компании будет российским, потому что многоступенчатый контроль качества выпускаемой продукции можно контролировать, также есть возможность оперативного реагирования на изменение спроса от аудитории. Решается вопрос логистики — пандемия внесла свой вклад и около года сохранялась полная неопределенность по перевозкам товаров из других стран. Как итог: потеря прибыли и испорченный продукт на таможне.

Самая типичная ошибка — «если я приобрету франчайзинговую точку от крупного бренда, то мне больше не нужно финансово вкладываться». Да, стоимость франшизы в сравнении с открытием нового бизнеса намного ниже, но все же требует дополнительных вложений в будущем. Например, аренда и ремонт помещения, зарплата сотрудников, закупка оборудования (манекены, стойки и так далее) и товар.

Но самое главное то, что компании должны, особенно в первое время после открытия, помогать франшизам. Это в интересах обеих сторон: как бизнесмена, так и главного офиса компании. Поддержка оказывается в самых разных форматах: обучение персонала технике эффективных продаж и мерчендайзингу, консультация по ведению бизнеса, продвижение в социальных сетях и так далее.