«Перекрёсток» и Unilever запустили пилотный проект по сбору и переработке аэрозольных баллонов

Специальные контейнеры уже установлены на входе в 20 супермаркетах «Перекрёсток» в Санкт-Петербурге. Проект продлится до ноября 2022 года включительно.

Алюминий как металл не теряет своих свойств в процессе использования, поэтому изделия из него могут подвергаться переплавке и переработке - это и послужило стимулом к запуску проекта. Все собранные алюминиевые баллоны будут отправлены на переработку, а затем использованы повторно и станут сырьем для объектов городской инфраструктуры: лавочек, пандусов или детских площадок.

Проект призван мотивировать жителей Санкт-Петербурга более ответственно и осознанно подходить к вопросу переработки отходов и вместе с тем сделать этот процесс максимально простым и удобным для потребителей.

«Содействие ответственному потреблению и использованию ресурсов уже давно является одной из целей нашей стратегии устойчивого развития. И мы как крупная торговая сеть, работающая с большим количеством производителей и покупателей, считаем своим долгом развивать проекты, направленные на то, чтобы как можно большая доля использованных материалов отправлялась на вторичную переработку, а не полигоны. Совместно с нашим партнером Unilever мы выбрали аэрозольные баллоны для дальнейшей переработки, так как это фракция сырья, которую никто отдельно не собирает и которая очень трудно перерабатывается. Технология по утилизации баллонов достаточно опасна и осуществляется только в специальных пунктах. Хочется отметить, что мы стали первой сетью, которая запустила подобный проект. В июне 2022 года мы подведем итоги и если кампания покажет свою эффективность — будем обсуждать ее дальнейшее масштабирование», — рассказала Елена Воронцова, руководитель направления ЗОЖ и Эко в торговой сети «Перекрёсток».

«В портфель Unilever входят такие бренды, как Axe, Dove и Rexona, чьи дезодоранты производятся в том числе в алюминиевых баллонах. Как ответственная компания, мы считаем важным сохранить как можно больше этого ценного металла в цикле и подарить ему «вторую жизнь». Пока не все сортировочные комплексы могут обезвредить баллоны перед рециклингом: наш проект позволяет его собирать, деактивировать и передавать на переплавку, чтобы пустить в даунциклинг. Мы надеемся, что проект найдет отклик у петербуржцев: сейчас пунктов приема алюминия в городе немного и мы рады поддержать активных граждан в их экологически ответственных привычках», —отметила Анастасия Новак, старший менеджер по корпоративным отношениям и устойчивому развитию Unilever в России, Украине и Беларуси.