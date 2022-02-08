Больничный теперь можно оформить по телефону: Как это сделать и как долго он будет действовать

В правительстве рассказали о новых мерах по борьбе с ковидом. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Заболеваемость ковидом растет по всей стране. На прошедшей неделе подъем отмечен везде, кроме одного региона. Только Москва взяла курс на снижение. Что логично: столица первой принимала удар всех коронавирусных волн и первой из них выходила. И все же ситуация сложная - прежде всего из-за огромной нагрузки на медицину.

- Особенно - на амбулаторное звено, - уточнил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с ковидом во вторник. - Вместе с тем, как обратил внимание президент, надо сохранять и повышенную готовность стационаров. Региональным властям поручено обеспечить формирование резерва коечного фонда. И здесь важно, чтобы больницы могли принимать не только взрослых, но и маленьких пациентов.

К слову, детей среди заболевших – пятая часть. Из них госпитализированы 12 тысяч. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. При этом во всех регионах началась вакцинация подростков от 12 до 17 лет. Прививки получила уже 41 тысяча человек.

Глава правительства подчеркнул, что получение медицинской помощи должно быть удобным для граждан. И для этого разрабатывается единая государственная информационная система, которая объединит все региональные медучреждения.

- Большинство документов должно перейти в электронный вид, - объяснил премьер-министр. - Среди прочего – различные выписки, справки, медкарты. Чтобы врачам и пациентам не приходилось искать историю болезни. Даже если человек переезжал, менял поликлинику, больницу. Все сведения будут собраны в одном месте. Так гораздо удобнее. А в экстренной ситуации это может спасти человеку жизнь.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что сегодня амбулаторных пациентов абсолютное большинство по стране - 93,5% от общего количества заболевших. И 6,5% больных проходят лечение в стационаре. Из них 2400 человек находятся в реанимациях. Около трех процентов - на искусственной вентиляции легких и требуют дыхательной поддержки. Больше половины самых тяжелых пациентов не были вакцинированы или имеют тяжелые хронические патологии.

Министр также рассказал и о новых правилах оформления больничного. Почувствовав недомогание, заболевшие могут обратиться на горячую линию 122 или в кол-центр своей поликлиники для дистанционной консультации и открытия больничного. Он оформляется сразу на 7 дней, после чего закрывается и передается в Фонд социального страхования.

- Новый порядок оформления больничных листов будет действовать до 15 марта, - рассказал министр. - Однако если по прошествии семи дней сохраняются жалобы – повышенная температура тела, кашель и иные признаки заболевания, будет проведена очная консультация, по итогам которой медработник продлит больничный лист еще на семь дней или поставит вопрос о госпитализации пациента.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова добавила, что если болезнь длилась до семи дней, то отрицательный ПЦР-тест при выписке необходим. Если больше, то он уже не нужен.

Попова также сообщила, что максимальный рост заболеваемости коронавирусом в стране наблюдается среди детей до 1 года и среди взрослых старше 65 лет. Заболевания омикрон-штаммом составляют 60%, «дельтой» – 35%.