Зеленский засомневался, что Украина – это "красавица Путина"

Переговоры Макрона с Зеленским завершились по формуле "много шума - и ничего" Фото: REUTERS

После Москвы президент Франции, как и предполагалось заранее, полетел в Киев. К Зеленскому. Украинский президент уделили ему достаточно времени, в отличие от главы МИД ФРГ, которую по прилету в Киев ошарашили известием, что ее встреча с Зеленским не состоится по причине его чрезмерной занятости. Ну, оно и понятно, Макрон – это вам не какой-то министр, не желающей поставлять Украине оружие и отказываться от газопровода "СП – 2", а глава Франции.

Макрон вышел из машины пожал руку Зеленскому, пропустил хозяина в дверях впереди себя и похлопал его по спине так, как обычно старшие ребята намекают младщенькому, но самому борзому вол дворе, что все, мол, малыш, ты доигрался. Кстати, как только Макрона усадили за стол переговоров, то ему тут же подали дезинфицирующее средство для ухода за руками. Такое ощущение, что Макрон читал "КП", если не сам, то его служба протокола, и "заразительный" в прямом смысле слова пример Эрдогана, подхватившего в Киеве коронавирус, не остался без внимания специалистов этой службы.

В отличие от переговоров с Путиным, затянувшихся на 5 с лишним часов, разговор Макрона с Зеленским получился не в пример короче. То ли Володя Зеленский принял все, сказанное Макроном без возражений, то ли Макрона в Киеве, в отличие от Москвы, решили не кормить. Ну, и надо же понимать, что президент Украины – человек очень занятой, и ему приходится буквально выкраивать чуть ли не каждую минутку: там ларек надо снести, там сарай на дороге построить, а еще бутики открывать (или закрывать).

После оба дали совместную пресс-конференцию. Как и следовало ожидать, ничего прорывного в самих речах президентов не прозвучало. Макрон подтвердил, что "Минские соглашения" предотвратили "большое кровопролитие" и до сих пор остаются гарантиями суверенитета Украины, а потому "надо продолжить исполнять Минские соглашения, что, по его словам, Путин тоже собирается делать. Где что в соглашениях написано про Россию, а уж тем более, Путина, его не спросили, да он и не смог бы ответить.

- Процесс (урегулирования и деэскалации – прим.авт.) должен продвигаться независимо от того давления, которое сегодня оказывается на границах Украины, - заявил президент Франции, и продолжил свою речь в том духе, что, мол, хотя существует "угроза военных маневров" России, нужно "восстановить порядок безопасности на европейском континенте" и "вернуться к системе гарантий". Причем, пообещал появление вскоре неких новых механизмов гарантий безопасности в Европе, которые уже реализовать надо будет в течение ближайшего месяца.

Зеленский в очередной раз публично подтвердил, что он не против "Минских соглашений", и даже что-то такое промямлил, что он готов их выполнять. Наверное, чтобы Макрон мог вернуться в Париж, увитый лавровым венком миротворца, как древние Цезари въезжали в Рим после решающих побед.

Но больше всего журналистов позабавила ответ Зеленского на вчерашнее замечание Путина, адресованное Зеленскому: "Нравится, не нравится – терпи, моя красавица".

- Нравится, не нравится, терпи, моя красавица, - повторил Зеленский за Путиным. – Тут, конечно, безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом Российской Федерации. Украина – действительно красавица, а вот по поводу "моя", мне кажется, что тут это уже перебор, - объяснил Зеленский на чистом русском языке. И добавил: "Украина терпелива, потому что это мудрость. Наше терпение влияет на провокации, когда мы не отвечаем, а ведем себя очень достойно".

Забыл, конечно, сказать, что приходится терпеть, когда прилетает "ответка" на провокации, устраиваемые именно Киевом. И то ли действительно не понял, то ли специально "сыграл тупого", поскольку речь в реплике Путина шла не о "красивостях" Украины (впору вспомнить, как сам Зеленский сравнивал Украину с актрисой немецких фильмов "для взрослых"), а о необходимости выполнять пункты "Минских соглашений", даже если ты не знаешь, "кто их подписывал.

А так, в остальном обошелся почему-то даже без привычного хамства с его стороны. Ну, потыкал немного Макрону, так этого с кем не бывает. Или вдруг действительно его дожали, что он вновь воспылал после встречи советников лидеров "Нормандской четверки", которая должна состояться уже в этот четверг (даже глава администрации Зеленского Ермак в рекордные 3-4 дня излечился от коронавируса", желанием провести переговоры самих лидеров "Нормандской четверки", на которых он сможет встретиться с Путиным. Но насчет этого вряд ли Зеленскому стоит беспокоиться. Ему же сказали прямым текстом, что сначала деньги (то есть выполнение взятых на себя обязательств), а потом стулья (новая встреча лидеров "четверки").

В общем и целом, все остались при своих. Бла-бла-бла Зеленского про то, какой он хороший и как тужится выполнить "минские соглашения" вряд ли кого особо впечатлило. О реальном сдвиге в процессе, если он произойдет, можно будет говорить после встречи советников в четверг.

А пока единственным выгодополучателем из своей челночной дипломатии остается президент Франции Эммануэль Макрон, который после визита в Москву и переговоров в Киеве заявил: "Нам было необходимо остановить эскалацию и открыть новые возможности. Эта цель достигнута".

Его можно понять, даже если это совсем не так. У него через пару месяцев выборы и не слишком хорошие рейтинги перед ними. А тут он прилетает из Киева, весь в белом, весь из себя миротворец.

Зеленский должен выполнить "Минск-2", иначе будущее Макрона под угрозой!

Хорошо канцлеру ФРГ Шольцу, которому только предстоит визит в Киев. Его совсем недавно избрали, и он о своем рейтинге сейчас может так сильно, как Макрон, не беспокоиться.

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