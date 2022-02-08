Ирина Алферова в дерзком бикини снялась в сказке про наркотики

"Старые шишки" - легкая комедия с прекрасными актерами. Фото: кадр из фильма.

Фильм «Старые шишки» почти не заметили. История про пожилых, а это верный знак, что ни прокатчиков, ни телевизионщиков она в восторг привести не должна. Бузова есть? Даня Милохин? Нет? Тогда зачем это все... А создатели кино, среди которых и Сергей Светлаков, усугубили ситуацию самим сюжетом. Обитатели нищего и заброшенного дома престарелых решают торговать травой, то есть легкими наркотиками. Чтобы не помереть на казенных харчах. Наркотики - зло. Но и нищета зло, и свинское отношение к старикам тоже зло.

Получилась довольно легкая комедия с прекрасными актерами. В главных ролях Алексей Гуськов и Ирина Алферова. Одна из первых красавиц советского кино в отличной форме и в одной из сцен даже проявилась в бикини. Все сюжетные линии объяснены, наказание герои за свои опасные игры понесли. Сказка, можно сказать.

Фильм точно сильнее многих комедий с туалетным юмором, которые рекламировались на каждом шагу. Но «Шишкам» не повезло. Говорить о наркотиках даже с юмором опасно, а про стариков не модно.

Вернее не так. Старики в современном мире это что-то плохое, стыдное.

Фото: кадр из фильма "Старые шишки"

Взрослые люди с умными глазами и безусловным наличием чувства юмора прямо сейчас во всех юмористических шоу на ТВ и интернете наперебой смеются над «бабками». Бабки мешают им жить, бабки брюзжат, бабки им откровенно противны. Чуть менее противны «деды». Но они тоже ворчат, от них нет пользы, от дедов. Их, дедов, юмористы постоянно моют почему-то. И смеются.

Юмористы потешаются над беспомощностью, над возрастными болезнями, это теперь в порядке вещей. Дети слушают юмористов, и никого в будущем мыть не собираются.

Может родители комиков не стареют, не знаю. Может им действительно кажется, что молодежь должна самоутверждаться за счет тех «кому за...».

Сейчас все ориентируются на молодежь. Носят на руках тик-токеров. Стараются одеваться как можно ярче и молодежнее, делают вид, что им нравится бубнеш Скриптонита или Нелето. Не дай бог, кто подумает, что ты старше 30. Все, уже «не та» аудитория. Ты не интересен ни рекламодателям, ни производителям.

Мы все словно в «Сказке о потерянном времени», где в тела почтенных старичков вселились малые дети. Пузатые дяди в цветастых балахонах, со стаканчиком латте, в наушниках, мчатся на самокатах, жутко боясь отстать от тех, кому сейчас 16.

Оно, конечно, приятно чувствовать себя юным. Только это вранье. Если в 40 тебе интересно то же, что и в 16, скорее всего у тебя проблемы. А если ты просто прикидываешься, то тем более.

Актриса Ирина Алферова. Фото: кадр из фильма.

Дело, конечно, не в конкретном фильме. Дело в том, что у нас в головах что-то сломалось.

Ради бога, пусть тик-токеры и их поколение живет своей жизнью, смотрит и слушает то, что им нравится.

Но почему нет рынка в шоу- и кинобизнесе, который был бы направлен на людей среднего возраста, и на тех, кого называют пожилыми?

«Не будет интересно молодежи», продюсеры говорят эту фразу, чтобы завернуть проект раз и навсегда. Так может и хорошо, что не будет? Молодежи, уважаемые продюсеры, и вы не интересны. Молодежь через полгода сама придумает какую-нибудь фигню, чтобы забыть обо всех предыдущих глупостях. За ними вам не угнаться. А люди постарше умеют и думать, и слушать. И точно имеют право на уважение.

Но куда выгоднее делать вид, что снимаешь сериалы и фильмы про проблемы юных, в которых ты не черта не смыслишь, чем задуматься над тем, почему твое собственное поколение боится посмотреть само на себя и на тех, кто чуть старше. Поговорить о их проблемах, их боли, их радостях и сомнениях. Или тех, кому за 30 просто не существует?