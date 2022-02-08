QR-код по справке об антителах начнут выдавать в России в 2022 году: Как получить

Минздрав утвердил получение ковид-сертификатов и QR-кодов по справкам об антителах Фото: Иван МАКЕЕВ

Минздрав утвердил новую форму COVID-сертификатов после вакцинации или после перенесенной болезни. Теперь в сертификате появятся данные о наличии антител (IgG) – для тех, кто переболел бессимптомно, нередко даже не подозревая об этом. И теперь защищен естественным иммунитетом, точно так же, как те, кто официально имел диагноз «ковид».

Результаты тестов о наличии антител к коронавирусу принимаются из любой лаборатории. Уровень антител роли не играет, важен сам факт их наличия. В ковид – сертификат по заявлению гражданина на портале Госуслуг занесут дату проведения анализа, данные о методе исследования и название медицинской организации. Сертификат выдается на русском и английском языках на портале Госуслуг в течение трех дней с момента подачи заявления и формируется только один раз и сроком на полгода. Второй раз получить сертификат переболевшего по наличию антител не получится. Приказ министерства вступает в силу с 21 февраля.

С этой даты QR-код можно будет получить одним из четырех способов: пройти вакцинацию, переболеть официально либо получить положительный тест на антитела, получить код по медотводу, информация о котором также будет доступна на портале Госуслуг в разделе личного кабинета, где содержатся сведения об иммунизации.

Ранее министр здравоохранения Михаила Мурашко и представители ВОЗ подчеркнули, что вакцинация остается самым надежным средством предотвратить тяжелое и критическое течение коронавирусной инфекции.

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