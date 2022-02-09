Полный рот чупа-чупсов и киношные стоны: Стоматолог вспоминает смешные случаи из практики

9 февраля профессиональный праздник отмечают стоматологи. Фото: Shutterstock

9 февраля профессиональный праздник отмечают стоматологи. Люди с крепкими руками и дурной славой, перешедшей к ним по наследству от «пращуров» советской стоматологии. Живы еще те, кто помнит, как в стране Советов зубы лечили без анестезии. Но не будем о грустном. Те времена давно прошли. Накануне праздника челюстно-лицевой хирург, имплантолог и ортопед Илья Коробков рассказал kp.ru о веселых буднях дантиста, вспомнив самые забавные случаи из своей 20-летней практики.

«Жду крика от укола»

- Был у меня однажды маленький пациент, которому требовалось удалить молочный зуб. Сам пациент был спокоен, а вот его папа пытался мне в спину рассуждать про анестезию его ребенку, про страхи и ужасы, про то, как дитя переживет болезненный укол. Не успел он договорить, как я отпускаю маленького пациента с двумя удаленными зубками в кулачке. Папаша изумился: «Как, все?! А где же крики во время укола?! Я все еще их жду!..»

«Полный рот чупа-чупсов»

Забавляет меня фраза, которую я часто слышу от пациентов, у которых долго не было зубов, и вот они их вновь получили. Например, при протезировании коронками на имплантах многие говорят: «Теперь языку тесно стало во рту. Полный рот чупа-чупсов!»

Стоны, как в кино

А вот курьезный случай. Однажды удалял девушке «зуб мудрости». На протяжении всего приема пациентка издавала такие красочные и мощные стоны несмотря на то, что операция проходила безболезненно, что позавидовали бы режиссеры фильмов для взрослых! Коллеги из соседних кабинетов долго вспоминали мне это лечение и до сих пор подшучивают надо мной. Но мое алиби в виде камеры видеонаблюдения и ассистентки рядом спасли мою честь) Я так и не понял, почему пациентка издавала такие стоны… Возможно, это была реклама самой пациентки?

Покажи-ка зубки

Звонит однажды пациент и начинает эмоционально всхлипывать в трубку. Сначала я не разобрал в чем дело, даже испугался, в конце слышу: «Мне теперь коллеги на работе не дают прохода - просят улыбнуться и показать зубы!» Я говорю: «зачем?» А он в ответ: «Такие же хотят».

Челюстно-лицевой хирург, имплантолог и ортопед Илья Коробков Фото: Личный архив

Мстить не будешь?

Обратился однажды ко мне один мой школьный товарищ, друг детства, с которым мы последние лет 15 не виделись. Попросил удалить «зуб мудрости». И вот уже сидя в кресле, он, вдруг, с прищуром вопрошает: «У нас же в детстве не было конфликтов? Девушек мы не делили с тобой, из-за которых ты будешь мне мстить сейчас?» Посмеялись от души тогда!

Отгадать загадку и решить вопрос

Приходит однажды на прием дама в почтенном возрасте с просьбой сделать ей полный съемный протез на верхнюю челюсть. С порога кабинета окидывает меня и ассистентку подозрительным взглядом. Протягивает мне пакет с пятью протезами и говорит: «Милок, три протеза мне сделали в государственных стоматологиях, а два - в стоматологическом университете на кафедре. Ни одним я не пользуюсь, потому что они мне все мешают! На мой вопрос: «Где именно мешает?» последовал ответ: «Вот Вы специалист, посмотрите и найдите!» Вспомнил сразу анекдот про визит ветеринара к стоматологу: «- На что жалуетесь? - Ух ты ж, как у вас тут все просто!»

Никакого металла!

Однажды ко мне обратилась девушка с просьбой удалить верхний «зуб мудрости». Напыщенность пациентки меня сразу озадачила. Окинув взглядом стол с подготовленными инструментами, в свойственной, видимо, ей манере девушка заявила: «Вы что?! Хотите железными инструментами у меня во рту работать?!?» Я объяснил с иронией, что деревянный есть только шпатель, но им анестезию не сделать. Презрительно фыркнув, дама развернулась и ушла. Что это было, до сих пор гадаю.

Смешно, аж челюсть выворачивает

На закуску моя семейная история. Однажды в порыве смеха моя прабабушка вывихнула нижнюю челюсть. Немедленно была вызвана скорая помощь. Приехал молодой фельдшер, растерялся и в волнении уронил чемоданчик с инструментом на пол. Оттуда чего только не высыпалось. Он бросился все собирать, а через минуту у него за спиной послышался легкий смех пациентки. Это хихикала прабабушка. И ее челюсть от смеха самостоятельно вернулась на место. Мы дружно повеселились над забавной ситуацией и поздравили молодого специалиста с успешным решением проблемы.