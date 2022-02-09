57 правил жизни на отлично финансового эксперта Мурада Алискерова

Предоставлено издательством Writer's Way

«Жизнесмен» – так называется бизнес-роман Мурада Алискерова. Книга готова к выпуску в одном из лучших издательств России Writer's Way. Это не автобиография в привычном понимании. Скорее обращение, в основном к молодому поколению, с нестандартным повествованием. Используя юмор и аллегории, автор откровенно раскрывает детали и тонкости своего становления; делится навыками травмоопасной акробатики общения с руководством, секретами сохранения хладнокровия в обстановке жизненного хоррора.

Кто такой хороший бизнесмен? Как просчитать результат, максимально приближенный к реальному исходу событий? Что препятствует адекватной оценке ситуаций в бизнесе?

Что нужно, чтобы получить своевременный импульс двигаться вперед? В какой момент приступать к активным действиям? Что делать с клиентами, которые вынуждают впустую тратить время и силы?

Ответы с практическими примерами вы найдете в книге. Из нее вы узнаете о мудрых наставниках, истинном служении делу, способах предотвратить провалы в управленческих компетенциях. Не всегда все идет по намеченному плану. Автору приходилось принимать труднейшие решения. В романе он показывает, как титанические усилия помогают победить оппонента без насильственных методов.

Жизненные кейсы автора транслируют фундаментальный принцип: благодари людей за добро, а зло оставь на суд Божий.

Предоставлено издательством Writer's Way

Эта книга о предпринимательском духе, воплощенном в человеке; о мужестве в условиях финансовой турбулентности. Без состоятельных родственников, авторитетных протеже, зажиточных приятелей Мурад Сидярович неутомимо двигался к поставленным целям. После окончания финансово-экономического факультета Дагестанского государственного университета в 2007 году работал в банке «Экспресс» начальником сектора по развитию исламского банкинга. Участвовал в экспертизе банковских продуктов и услуг, удовлетворяющих нормам шариата (проводилась впервые в России). В 2010 году стал заместителем руководителя БДО «Махачкала». Сложнейшие финансовые задачи запустили нестандартную схему развития бизнеса: есть рынок – сформирован спрос – появляется предприятие. Так в 2011 году Мурад Сидярович создал с нуля компанию «ЛяРиба-Финанс», где сейчас занимает должность генерального директора. Клиентам предоставляются кредитные и депозитные продукты, соответствующие нормам ислама.

57 постулатов и ситуации, из которых они выводились, – в новой книге «Жизнесмен» кандидата экономических наук, доцента, члена Российской ассоциации экспертов по исламскому финансированию Мурада Алискерова. Подробности и возможность сделать предзаказ – на сайте jiznesman.ru.