Путин: через 50 лет Россия откажется от использования газа

Владимир Путин 8 февраля провел заседание Совета по науке и образованию. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин 8 февраля провел заседание Совета по науке и образованию. Больше всего говорили об углеродной нейтральности и зеленой энергетике. Так как в будущем повышенные выбросы парниковых газов начнут карать повышенными налогами и пошлинами, сейчас важно правильно научиться считать эти самые выбросы.

- Нам нужен именно целостный, единый и достоверный механизм сбора и оценки данных о вкладе нашей страны в изменение концентрации климатически активных газов в атмосфере, - заявил президент.

На создание такой системы в следующие три года потратят 11 млрд. рублей.

- Я уже много раз говорил о том, что отказываться от углеводорода пока рановато: 20–30, а может и 50 лет будет активно всё это использоваться, особенно наши возможности по газу. Но всё-таки мы должны понимать, куда движется всё человечество, вся планета и, повторяю еще раз, быть здесь впереди, - подчеркнул Путин.

Советник президента по изменению климата Эдельгериев Руслан объяснил, что мало просто научиться считать выбросы. Нужно, чтобы точность нашего аудита признавали за рубежом. Для этого российским проверяющим надо будет получать лицензии международного уровня.

Больше всего говорили об углеродной нейтральности и зеленой энергетике. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Когда речь идет об углеродной нейтральности страны (которой мы по плану должны достичь к 2060 году) учитываются не только выбросы промышленности, но и поглощающая способность природы. Просто посчитать, сколько выбросил в воздух один какой-то завод. Но сложно, когда речь о впитывании углерода целым морем?

Судя по всему, вокруг аудита углеродного следа появится целая индустрия. Люди только и будут делать, что оценивать вклад в экологию самых разных проектов.

При этом, на совете говорили, что не надо без оглядки кидаться на модные сейчас возобновляемые источники энергии (ВИЭ).

- Нужны решения для последующего повторного применения или утилизации ресурсов и оборудования, в том числе накопителей энергии. Эта задача непростая: например, что делать с отработавшими свой срок аккумуляторными батареями? Эта проблема становится всё более актуальной практически во всех странах, - напомнил президент.

Глава Курчатовского института Михаил Ковальчук рассказал, что в зеленых технологиях надо учитывать углеродный след начиная с производства и заканчивая утилизацией. Да, ветряки почти ничего не выбрасывают во время работы. Но ведь их когда-то сделали на грязных предприятиях. А потом переработка становится головной болью – например, до сих пор нет технологии утилизации лопастей ветряков, их просто закапывают до лучших времен.

Ученый напомнил и о нюансах использования водорода в транспорте.

- Если бы на Кутузовском проспекте была значимая авария с водородным автомобилем, то Кутузовского наверно не было. А если бы два автомобиля – гостиницы Украины не осталось бы, - Ковальчук имеет в виду, что водород при смешивании с воздухом образует взрывоопасный газ.

Академик РАН подвел итог заседанию Совета:

- Развиваются новые технологии. Важно не попасть в чужую колею и не отстать в то же время, - заметил ученый.