Анекдоты: Замок. Это был легкий тест на то, рыцарь вы или слесарь

А вы тоже берете листовки у метро не для того, чтобы узнать, что там, а чтобы помочь раздающему?
* * *
- Девушка, вас уже пригласили на следующий танец?
- Ой, нет еще. Я свободна!
- Подержите тогда мою кружку пива…
* * *
В администрации Ухрюпинска выкинули старую мебель, и бомжи вступили в борьбу за кресло мэра.
* * *
«А пес его знает!» - пояснили охранники, отвечая, почему сторож Тушканчиков, уволенный еще в прошлом квартале, беспрепятственно проникает ночами на склад.
* * *
- Доктор, у меня с памятью плохо.
- Давайте в долг, тренируйте память!
* * *
Вчера отпросился с работы - соврал, что заболел. Сегодня не пришли трое коллег - сказали, что от меня заразились.
* * *
- Этот пешеход - самоубийца, - говорит мужу сидящая за рулем супруга. - Уже полчаса бежит перед нашей машиной. Идиот!
- Съезжай с тротуара на дорогу.
* * *
Муж возвращается от врача и говорит жене:
- Мне доктор сказал, что до утра не доживу. Давай всю ночь будем пить шампанское и заниматься сексом!
- Ишь какой умный! Тебе-то утром не вставать…
* * *
- Дочь, мне сказали, что ты куришь!
- Та-а-ак, ну и с какой из бабок я не поздоровалась?
* * *
Сейчас такое время, что уже в магазине начинаешь задумываться, а нужны ли тебе эти помидоры по 300 рублей - может, лучше что дешевле купить… Манго там, например…
* * *
- Здравствуйте, это клуб загадочных людей?
- Кто знает, мой друг, кто знает…
* * *
- Мама, я посуду помыла, уроки сделала, школу и универ окончила, замуж вышла, детей родила, можно я пойду погуляю?
* * *
Чем старше я становлюсь, тем больше у меня увлечений, которые можно делать лежа.
* * *
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