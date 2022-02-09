Анекдоты: Замок. Это был легкий тест на то, рыцарь вы или слесарь

А вы тоже берете листовки у метро не для того, чтобы узнать, что там, а чтобы помочь раздающему?

* * *

- Девушка, вас уже пригласили на следующий танец?

- Ой, нет еще. Я свободна!

- Подержите тогда мою кружку пива…

* * *

В администрации Ухрюпинска выкинули старую мебель, и бомжи вступили в борьбу за кресло мэра.

* * *

«А пес его знает!» - пояснили охранники, отвечая, почему сторож Тушканчиков, уволенный еще в прошлом квартале, беспрепятственно проникает ночами на склад.

* * *

- Доктор, у меня с памятью плохо.

- Давайте в долг, тренируйте память!

* * *

Вчера отпросился с работы - соврал, что заболел. Сегодня не пришли трое коллег - сказали, что от меня заразились.

* * *

- Этот пешеход - самоубийца, - говорит мужу сидящая за рулем супруга. - Уже полчаса бежит перед нашей машиной. Идиот!

- Съезжай с тротуара на дорогу.

* * *

Муж возвращается от врача и говорит жене:

- Мне доктор сказал, что до утра не доживу. Давай всю ночь будем пить шампанское и заниматься сексом!

- Ишь какой умный! Тебе-то утром не вставать…

* * *

- Дочь, мне сказали, что ты куришь!

- Та-а-ак, ну и с какой из бабок я не поздоровалась?

* * *

Сейчас такое время, что уже в магазине начинаешь задумываться, а нужны ли тебе эти помидоры по 300 рублей - может, лучше что дешевле купить… Манго там, например…

* * *

- Здравствуйте, это клуб загадочных людей?

- Кто знает, мой друг, кто знает…

* * *

- Мама, я посуду помыла, уроки сделала, школу и универ окончила, замуж вышла, детей родила, можно я пойду погуляю?

* * *

Чем старше я становлюсь, тем больше у меня увлечений, которые можно делать лежа.

* * *

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