Наталья Поклонская: Мое снятие с должности посла не было вопросом моей безопасности

Возглавлявшая прокуратуру Крыма, депутат Госдумы прошлого созыва, а сегодня замглавы «Россотрудничества», Наталья Поклонская Фото: Иван МАКЕЕВ

Возглавлявшая прокуратуру Крыма, депутат Госдумы прошлого созыва, а сегодня замглавы «Россотрудничества», Наталья Поклонская, в эфире Радио Комсомольская правда» поделилась таким мнением о том, что ей угрожали из Киева после назначения послом в Кабо- Верде.

- Вопрос безопасности всегда рассматривается в первую очередь. Наше государство ценит людей и беспокоится о безопасности — не толко моей, да, печется. Это правильно и хорошо, это дает авторитет нашей стране. Но причиной моего снятия с должности посла не является вопрос моей безопасности. Что касается украинских угроз, они с 2014-го года не кончаются. Такая у них политика.

Ранее Поклонская так реагировала на то, что у нее много недоброжелателей, и на угрозы со стороны украинских политиков:

- Они обижены моей работой, потому что по совести всегда ее выполняла, рисковала и не боялась угроз. Кому-то помешала украсть бюджетные деньги, кому-то помешала получить землю в неположенном месте, кого-то отправила в тюрьму за создание вооруженной банды и убийства.

Поклонская получила пост заместителя руководителя «Россотрудничества» 2 февраля 2022 года. Она приступила к работе в этой организации с 7 февраля. В круге ее обязанностей - курировать вопросы защиты прав соотечественников за рубежом , а также управление культуры и искусства.

Заместителем к Евгению Примакову Поклонская пришла с должности посла в Кабо-Верде. Его она занимала с 13 октября 2021 года. До того работала депутатом Госдумы 7-го созыва. Была заместителем председателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции, возглавляла парламентскую комиссию по контролю за достоверностью декларирования доходов депутатов.