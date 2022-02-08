Наталья Поклонская: Люди на Донбассе не за украинскую, ни за российскую власть, они за мирную жизнь

Заместитель руководителя «Россотрудничества», в прошлом прокурор Крыма и депутат Госдумы 7-го созыва, Наталья Поклонская Фото: Иван МАКЕЕВ

Заместитель руководителя «Россотрудничества», в прошлом прокурор Крыма и депутат Госдумы 7-го созыва, Наталья Поклонская в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» высказалась о тяжелом положении на Донбассе:

- Люди на Донбасе хотят мира. Чтобы дети могли ходить в школы . И в больницы, при необходимости. Чтобы на их территории была современная медпомощь. Ну или хотя бы доступная. Я знаю это - там врачей не хватало, офтальмологов не было. И пусть мне власти Донбасса возразят — я же перевозила этих детей сюда, в Москву. Люди хотят просто нормально жить — в 21 веке это нормальное желание. Мы должны понимать, что мир очень важен, и что его надо хранить.

Обычные люди, которые проживают на Донбассе и сталкиваются с проблемами безопасности и с бытовыми проблемами — они просто хотят жить. Они не за российскую, ни за украинскую власть.

А достичь мира там можно только переговорами — какими то компромиссными решениями. Каким то жертвованиями. Должно быть какое-то непопулярное решение. Каждая сторона должна в чем-то уступить.

А вот что говорила Поклонская в сентябре 2021-го, когда ее спросили о том, может ли случиться война между Россией и Украиной:

- Убеждена, что говорить о возможности крупномасштабной войны между нашими странами — это верх невежества и безумство. Президента Зеленского я считаю нормальным человеком . Допускаю, что подобные заявления являются мерой вынужденного характера перед заокеанскими партнерами…

Наталья Владимировна, напомним, стала замглавы «Россотрудничества» 2 февраля 2022 года. Первым рабочим днем в этой организации стал 7 февраля. 41-летняя Поклонская предполагает курировать вопросы защиты прав соотечественников за рубежом , а также управление культуры и искусства.

Заместителем к Евгению Примакову бывшая прокурор и депутат пришла с должности посла в Кабо-Верде, на котором пробыла недолго — с 13 октября прошлого года.

До того была избрана в Госдуму 7-го созыва. В нижней палате парламента была зампредом комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции. Три года возглавляла парламентскую комиссию по контролю за достоверностью декларирования доходов депутатов.

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