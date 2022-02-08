Социальная ответственность бизнеса становится межрегиональной

Корпоративная социальная ответственность - все более мощный и заметный тренд в деятельности частного бизнеса современной России. Дополнительные обязательства перед обществом масштабируются от района или города в случае малого и среднего бизнеса до целых регионов, если речь идет о крупных корпорациях.

«Испытания кризиса показали, насколько важно, когда бизнес, компании на деле, конкретными решениями демонстрируют ответственность за страну, за регион, за город, в котором они работают, за специалистов их коллективов, реализуют проекты в социальной сфере, в области защиты окружающей среды», - говорил Президент Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности в марте 2021 года.

Но пока немногие корпорации расширяют свою зону ответственности за пределы того региона, в котором они непосредственно работают. Одним из первых примеров такой «социальной экспансии» стало заключение компанией «ЭльгаУголь» и Правительством Хабаровского края соглашения о социально-экономическом сотрудничестве. Документ подписали генеральный директор ООО Управляющая компания «Эльга Уголь» Александр Исаев и губернатор региона Михаил Дегтярев. Соглашение предусматривает взаимодействие сторон по вопросам повышения развития инвестиционного и экономического потенциала региона, реализации государственных и муниципальных программ Хабаровского края.

Эльгинский угольный комплекс расположен в Нерюнгринском районе Якутии. Именно здесь компания сделала первые шаги в сфере корпоративной социальной ответственности, прилагая усилия к повышению благополучия и безопасности своих сотрудников и членов их семей.

Вывести на новый уровень, уже масштабов Республики Саха (Якутия), социальную активность корпорации стало возможным после того, как владельцем 100 процентов активов Эльгинского угольного комплекса стала инвестиционная компания «А-Проперти» Альберта Авдоляна. Так, реализация заявленного плана развития позволит создать до 20 тысяч новых рабочих мест, комплексно повысить уровень транспортной доступности региона за счет расширения пропускной способности железнодорожной линии Эльга-Улак, а освоение месторождений угля и золота вдоль железной дороги принесет Якутии более миллиарда рублей от реализации лицензий на их разработку. Ожидается также приток населения в регион за счет создания новых рабочих мест.

Межрегиональное сотрудничество – следующий шаг компании. В рамках договоренностей «Эльга Уголь» и хабаровское правительство намерены развивать сотрудничество в сфере организации перевозки и перевалки угля. Также в соглашении обозначено взаимодействие по вопросам реализации природоохранных мероприятий и других инициатив для снижения негативного воздействия на окружающую среду. «За последние годы особое звучание в глобальной деловой повестке приобрели вопросы устойчивого развития - когда в фокусе находится и забота об экологическом благополучии городов, регионов и стран», - говорил Владимир Путин на съезде РСПП в декабре 2021 года.

«Поддержка наших социальных инициатив и эффективное развитие региона – это меры отражены в соглашении. Ускоренное социально-экономическое становление Дальнего Востока – стратегическая задача, сформулированная на уровне главы государства Владимира Путина. Также документ придаст импульс развитию ответственного делового партнерства власти и бизнеса», – сказал глава региона Михаил Дегтярев.

Партнерство с Хабаровским краем – не случайный выбор. «Хабаровский край – это экспортные ворота для продукции Эльги, - пояснил Александр Исаев. - Значительная доля нашего угля отправляется потребителям из портов региона. В рамках соглашения компания берет на себя обязательства не только в сфере инфраструктурного развития, но и по трудоустройству местных жителей, поддержке малочисленных коренных народов и бережному использованию природных ресурсов».

В передовых экономиках мира корпоративная социальная ответственность как элемент устойчивого развития присутствует с 70-80-х годов прошлого века, у нас это появилось только в начале 2000-х годов, но за пару десятилетий был достигнут существенный прогресс.

Можно предположить, что масштабирование социальной ответственности до межрегионального и даже федерального масштаба станет новым трендом для передовых российских корпораций.