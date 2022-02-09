На ночь глядя: Ученые объяснили, вредно ли смотреть телевизор перед сном

За окном темно, постели тепло... Фото: Shutterstock

Хорошая новость для тех, кто любит перед сном окунуться, что называется, в общение с теми или иными гаджетами – посмотреть телевизор или видео на YouTube, нарыть новостей в Интернете, отметиться в соцсетях. На последующий сон подобная активность – на ночь глядя – большого влияние не оказывает и последующему сну не сильно вредит. Такой вывод сделали медики из Университета Делавера (University of Delaware), после серии экспериментов, в которых приняли участие несколько десятков взрослых добровольцев, подобранных из числа активных пользователей. Результаты опубликованы в журнале Journal of Sleep Research, на который ссылается портал EurekAlert.

Испытуемые вели дневники, в которых отмечали время, проведенное у экранов, и характер деятельности -или они просто «валяли дурака», расслабляясь таким образом, или на чем-то сосредотачивались. Например, писали глубокомысленные посты. За продолжительностью качеством последующего сна участников экспериментов ученые следили посредством электроэнцефалографии.

Результаты: как правило, рано ложились и лучше всех спали те, которые посвящали гаджетам примерно час перед сном и общались с ними в постели.

Чуть хуже, но ненамного спали и те, которые проводили перед экранами больше времени. Просто сон у них, приходя позднее, был короче.

И все-таки, по словам руководителя исследования доктора Моргана Эллиторпа (Morgan Ellithorpe), на ночь глядя, стоит сократить общение с гаджетами, чтобы минимизировать их влияние на продолжительность и качество сна.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Выводы, сделанные учеными из Университета Делавера противоречат тем, к которым в свое время пришли их коллеги из академического госпиталя гарвардской медицинской школы (Brigham and Women's Hospital). Их добровольцы, насмотревшись на ночь в экраны iPad, засыпали с трудом, часто просыпались, утром тяжело поднимались, ощущая, что не выспались. Злоупотребляли, правда: по 4 часа без перерыва смотрели.

В Гарварде объясняют феномен возбуждающим влиянием насыщенного синевой света, который излучают экраны электронных устройств.

Кому верить? Или обе группы в чем-то правы? Если не злоупотреблять, то и проблем особых не будет?