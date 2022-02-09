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Наука9 февраля 2022 16:33

На ночь глядя: Ученые объяснили, вредно ли смотреть телевизор перед сном

Американские медики особого вреда не обнаружили
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
За окном темно, постели тепло...

За окном темно, постели тепло...

Фото: Shutterstock

Хорошая новость для тех, кто любит перед сном окунуться, что называется, в общение с теми или иными гаджетами – посмотреть телевизор или видео на YouTube, нарыть новостей в Интернете, отметиться в соцсетях. На последующий сон подобная активность – на ночь глядя – большого влияние не оказывает и последующему сну не сильно вредит. Такой вывод сделали медики из Университета Делавера (University of Delaware), после серии экспериментов, в которых приняли участие несколько десятков взрослых добровольцев, подобранных из числа активных пользователей. Результаты опубликованы в журнале Journal of Sleep Research, на который ссылается портал EurekAlert.

Испытуемые вели дневники, в которых отмечали время, проведенное у экранов, и характер деятельности -или они просто «валяли дурака», расслабляясь таким образом, или на чем-то сосредотачивались. Например, писали глубокомысленные посты. За продолжительностью качеством последующего сна участников экспериментов ученые следили посредством электроэнцефалографии.

Результаты: как правило, рано ложились и лучше всех спали те, которые посвящали гаджетам примерно час перед сном и общались с ними в постели.

Чуть хуже, но ненамного спали и те, которые проводили перед экранами больше времени. Просто сон у них, приходя позднее, был короче.

И все-таки, по словам руководителя исследования доктора Моргана Эллиторпа (Morgan Ellithorpe), на ночь глядя, стоит сократить общение с гаджетами, чтобы минимизировать их влияние на продолжительность и качество сна.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Выводы, сделанные учеными из Университета Делавера противоречат тем, к которым в свое время пришли их коллеги из академического госпиталя гарвардской медицинской школы (Brigham and Women's Hospital). Их добровольцы, насмотревшись на ночь в экраны iPad, засыпали с трудом, часто просыпались, утром тяжело поднимались, ощущая, что не выспались. Злоупотребляли, правда: по 4 часа без перерыва смотрели.

В Гарварде объясняют феномен возбуждающим влиянием насыщенного синевой света, который излучают экраны электронных устройств.

Кому верить? Или обе группы в чем-то правы? Если не злоупотреблять, то и проблем особых не будет?

Наука: Клуб любознательных