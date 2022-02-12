Многодетные матери-актрисы: Порошина скрывает отца ребенка, а Тарханова не прочь родить пятого

Екатерина Климова мама четверых детей. Фото: klimovagram/Instagram

Конечно, один-два ребенка у актрис уже не редкость, но есть в творческой среде и мамы-рекордсменки, у которых хватает сил, времени и терпения на все: на детей и на карьеру.

Екатерина Климова: четверо от разных мужей

Одна из самых красивых российских актрис, мама четверых детей. Катя трижды была замужем. И каждый раз в чувства окуналась, что называется, с головой.

Сейчас старшая дочь Климовой от ювелира Ильи Хорошилова уже взрослая, ей почти 20. В браке с коллегой по цеху Игорем Петренко появились еще двое сыновей. Этот брак продлился 10 лет. Следующим избранником Кати стал актер Гела Месхи. Ему она родила дочь Изабеллу. Катя отмечает, что, несмотря на расставание, у каждого ее ребенка есть отец и они отлично общаются. У актрисы плотный график съемок, но при этом Климова не готова жертвовать важными событиями в жизни детей. Она старается во всем участвовать и быть им главным помощником.

Мария Порошина: мать-рекордсменка

Мама пятерых детей Мария Порошина. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Знаменитой Марию сделали сериалы «Бригада», «Всегда говори «всегда», блокбастеры «Ночной Дозор», «Дневной Дозор» и другие проекты. Марии сейчас 48, и, кажется, она самая богатая мать нашего кино: у нее пятеро детей. Могло быть и больше: первенца в браке с Гошей Куценко она потеряла. На вторую беременность решилась не сразу. У них родилась дочь Полина. Рассталась пара из-за измены Гоши, но хорошие отношения сохранила.

Второй муж актрисы - актер Илья Древнов, ему она подарила трех дочерей - Серафиму, Аграфену, Глафиру. Брак продлился 17 лет. Развод пары стал неожиданностью для всех. Интриги добавило известие, что Порошина беременна. Поклонники гадали: от кого ребенок? Мария пресекла все домыслы: я забеременела спустя пять месяцев после расставания с Древновым. Но имя отца ребенка так и не рассекретила. Мария одна воспитывает детей и признается, что ей не хватает крепкого мужского плеча рядом.

Мария Шукшина: драматичные расставания

У Марии Шукшиной четверо детей. Фото: shukshina_maria/instagram

Наследница знаменитой фамилии родила четверых детей. Отцом ее первой дочери Анны стал переводчик и однокурсник Марии Артем Трегубенко.

«Мой первый муж сделал мне предложение весьма необычным и романтичным образом, - вспоминала Шукшина. - С букетом цветов и кольцами он залез на шестой этаж без всякой страховки».

Сейчас Анна уже взрослая женщина, ей 33 года, и она воспитывает сына.

В браке с бизнесменом Алексеем Касаткиным (с ним актриса тоже училась вместе) у Марии Васильевны родился сын Макар. Кстати, как только супруги расстались, бизнесмен выкрал сына. Марии пришлось пройти все круги ада, чтобы вернуть ребенка. Сейчас Макару 25, четыре года назад он стал отцом. И тут тоже не обошлось без скандала. С матерью малыша Макар расстался еще до его рождения, а она ославила его в ток-шоу на всю страну. Мария долго пыталась договориться с женщиной о том, чтобы та отдала внука на воспитание ей. В итоге это произошло, и сейчас Марк живет с бабушкой и папой.

В третьем браке с юристом Борисом Вишняковым на свет родились близнецы Фока и Фома. Расставание с Борисом также вышло весьма драматичным. Он давал в прессе «разоблачающие» интервью, а дочь Марии Анна призналась, что отчим поднял на нее руку. После всех этих брачных перипетий Мария призналась, что ей «легче жить одной».

Мария Болтнева: трое зараз

Мария Болтнева воспитывает троих сыновей. Фото: boltushka_mary/Instagram

Дочь известного советского актера Андрея Болтнева («Мой друг Иван Лапшин», «Противостояние») дебютировала на сцене в пять лет. Из родного Новосибирска она приехала покорять Москву с красным дипломом театрального вуза. Знаменитой Марию сделала одна из главных ролей в сериале «Глухарь», где она сыграла роль Насти Клименко.

После этого ее можно было увидеть и в других сериалах: «Кости», «Мамочки», «Доктор Рихтер», «Фантом». В 2011-м Мария родила. Причем сразу тройню! Сыновей она назвала Тимофей, Андрей, Платон. Отцом детей стал Георгий Лежава, актер, с которым Мария познакомилась в 2010-м на премьере своего режиссерского дебюта. Бурный роман вскружил голову, но узами брака влюбленные так себя и не связали. Мало того, они расстались еще до рождения малышей. Георгий делал предложение Маше, но она ответила отказом, хотя позже, по словам друзей, и сожалела об этом. Георгий помогает Болтневой в воспитании детей.

Глафира Тарханова: домашние роды

Глафира Тарханова три раза рожала дома. Фото: Анатолий ЛОМОХОВ/Global Look Press

У актрисы больше полусотни ролей в кино и сериалах. Глафира умудрилась получить два высших образования: окончила Школу-студию МХАТ как драматическая актриса и факультет психологии МГУ. Избранником красавицы стал коллега по цеху Алексей Фаддеев, с которым она познакомилась на съемках картины «Хроники ада» в 2005-м.

Как признавались актеры, такого количества детей они не планировали. Первый сын Корней у Тархановой появился, когда ей было 24 года. Она до последнего не уходила в декрет. Потом родились Ермолай, Гордей и Никифор. Первый ребенок увидел свет в роддоме, но этот опыт актриса решила не повторять, остальные детишки родились дома под присмотром акушерки. Глафира признавалась, что каждая беременность оставляла на теле немало лишних килограммов, но те быстро сгорали благодаря правильному питанию, йоге и активной работе. У Тархановой практически не было простоев в карьере. Через месяц после рождения Никифора Глафира вышла на работу и отправилась с малышом на гастроли! Звездные родители не прочь родить и пятого ребенка, уж очень хочется в мужскую команду добавить дочку.