Звёзды на кинопремьере: Гоша Куценко появился с красавицей-моделью, а Акиньшина закатила скандал

Оксана Акиньшина с подругой на светской премьере фильма "Однажды в пустыне". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Посмотреть военную драму о разминировании Пальмиры с Александром Робаком в главной роли знаменитостям повезло за неделю до официальной премьеры: на больших экранах страны фильм стартует 17 февраля, а звезды оценили его вечером 8-ого.

Одной из первых на ковровой дорожке киноцентра «Октябрь» появилась актриса Катерина Ковальчук, роман с которой Гарик Харламов подтвердил несколько месяцев назад. Однако, не зря пару подозревают в размолвке - на всех светских раутах в последнее время они порознь. Вот и в кино артистка пришла загоревшая, сияющая, но одинокая.

Катерина Ковальчук. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Я только вернулась с Кубы, где наслаждалась теплом и солнцем, - призналась Ковальчук kp.ru. - Сегодня я здесь, потому что обожаю фильмы про войну и мечтаю сняться в такой картине - это мое. И фильмы про брутальных мужчин-героев тоже всегда актуальны. Я и в жизни ценю смелость, решительность - в отношениях с женщиной мужчина должен делать первый шаг.

- Катя, а почему мы больше не видим вас с Гариком? - поинтересовалась "КП".

- На тему личной жизни я предпочитаю не говорить, - тут же свернула разговор актриса.

Режиссер Алексей Учитель вышел к журналистам с двумя очаровательными дочками от Юлии Пересильд, а главный герой вечера Александр Робак - с женой Ольгой. Вот только общаться на камеры исполнитель главной роли неожиданно отказался.

Алексей Учитель с дочками от Юлии Пересильд. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Александр Робак с женой Ольгой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Я смущаюсь, когда у меня берут интервью. Какие-то вопросы задают - вы не обижайтесь, но я не знаю, как на них отвечать, - выпалил Робак и поспешил ретироваться на фуршет, куда доступ для прессы был закрыт.

Удивил на премьере и наш покоритель Голливуда Игорь Жижикин. 56-летний актер три года назад впервые стал отцом - сына Луку ему родила молодая возлюбленная, с которой до ЗАГСа Жижикин так и не дошел. И дойдет ли - большой вопрос, по крайней мере, в кино артист пришел совсем с другой девушкой, для которой в местном баре накупил мини-бутылочек шампанского по бешеным ценам. При этом обычно суровый и хмурый Жижикин выглядел абсолютно счастливым и дурачился на камеры, обнимая свою спутницу.

Игорь Жижикин со спутницей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Больше всего камер собрал вокруг себя Гоша Куценко. Артист рассуждал о пандемии, возрасте, непростых заработках в кино, предстоящем юбилейном концерте, семье...

- Мои дети сейчас катаются на лыжах - я сам их поставил, - рассказал актер о дочерях от второго брака с моделью Ириной Скриниченко . - Они научились кататься за 10 дней, а я занимаюсь своим здоровьем, чтобы за ними успевать. Мне все-таки скоро 55 лет.

Впрочем, возраст Куценко - лишь цифра в паспорте, которая, как оказалось, по-прежнему не мешает ему появляться в обществе молодых красавиц. Так, в зале артист оказался не один: кресло рядом с ним заняла 24-летняя модель Джулия Юшкевич - дочь знаменитого хоккеиста, а ныне тренера Дмитрия Юшкевича. Кем Гоше приходится эффектная брюнетка, остается только гадать, но против фото с ней он возражать не стал.

Гоша Куценко с моделью Джулией Юшкевич. Фото: Алена МАРТЫНОВА

А вот Оксана Акиньшина, даром что снимается с юных лет, неожиданно устроила репортерам взбучку за повышенное внимание к своей персоне. Выйти на дорожку актриса согласилась скрепя сердце: "Каждый раз как на каторгу", - бросила она на ходу и сбежала, едва фотографы успели сделать пару кадров. А к светских хроникерам звезда не приблизилась и на пушечный выстрел: мало ли, вдруг начнут задавать вопросы о романе с Данилой Козловским, который обсуждают уже целый год.

Между тем, в зрительном зале фотографы не упустили Акиньшину из вида, чем вызвали ее бурную реакцию. Актриса, взбешенная тем, что ее снимают, сорвалась с места и принялась отчитывать репортеров за их работу. "Не надо меня фотографировать! Я не давала разрешения!", - заявила звезда и прогнала журналистов прочь.

Акиньшина до последнего тянула с выходом на ковровую дорожку. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Аркадий Укупник с женой Натальей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Алексей Чадов на кинопремьере. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

АЛЕКСАНДР РОБАК СТАНЕТ ПАМЯТНИКОМ

Фильм "Однажды в пустыне" о российской армии в Сирии основан на реальных событиях. Снимали его при поддержке Минобороны, так что в кадре появится настоящая военная техника. А консультировал съемочную группу полковник инженерных войск Николай Донюшкин, раненый в Пальмире.

- Образ сапера, созданный Александром Робаком, получился очень достоверным и объединил в себе лучшие черты современных российских саперов. Именно поэтому мы будем просить Александра позировать для создания памятника в Сквере военных инженеров, где у нас уже стоят монументы саперов других эпох. Считаем, что актер по праву этого достоин, - отметил со сцены полковник Донюшкин под бурные овации зала.