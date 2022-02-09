"Смотрит осмысленно, хотя страдальчески": Анастасии Заворотнюк удалили часть мозга

Актриса Анастасия Заворотнюк Фото: Борис КУДРЯВОВ

Анастасия Заворотнюк более трех лет борется с раком мозга. Актрисе диагностировали глиобластому, которая является самой агрессивной опухолью. На публике некогда одна из красивейших артисток давно не появляется, да и о состоянии звезды информации нет. Лишь иногда старшая дочь "прекрасной няни" поделится сокровенным. Мама боец, недуг страшный, но мы держимся, признается Анна.

Информация о состоянии Анастасии Заворотнюк появляется буквально по крупицам. Родственники предпринимают беспрецедентные меры, чтобы никто не смог увидеть, как болезнь изменила некогда красивую актрису. Те же, кто ее видел, говорят: "Настя стала такой, как Жанна Фриске в последний год жизни".

Последнее время актриса постоянно находится в загородном доме в подмосковном коттеджном поселке Крекшино. Иногда ее возят на процедуры в клинику. "Я видела, как сиделка вывезла ее на каталке и, видимо, ждала машину. Анастасия, очень полная, с одутловатым лицом... Ее с трудом можно узнать. Но глаза ее остались те же - она посмотрела осмысленно, хотя страдальчески", - цитирует сиделку сайт kp.ru.

В окружении актрисы говорят, что Заворотнюк измучена болезнью и ожиданием улучшений. Иногда ей дают успокоительное. "Анастасия большую часть времени проводит в коляске в горизонтальном положении, хотя раньше она больше сидела. У нее частично парализована правая часть тела, она не может двигаться без посторонней помощи и шевелить рукой. Есть проблемы со зрением, произношением. Анастасия применяет препараты, которые поддерживают ее, из-за чего она сильно поправилась и изменилась до неузнаваемости. Она не может долго сохранять концентрацию внимания. Временами кажется, что она вообще безучастна к происходящему вокруг, словно в прострации", - поделился знакомый семьи Анатолий Демидов.

По его словам, кардинальных перемен к улучшению нет. "Врачи сказали, что болезнь неизлечима. Вопрос стоит только о продлении жизни", - добавил мужчина.

В свою очередь, член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии Петр Чумаков сообщил, что актриса одно время была на глюкокортикоидах. Когда начинают их употреблять, в больших количествах появляется так называемый синдром Кушинга - становится одутловатое, полное лицо, накапливается жидкость в тканях.

"Глюкокортикоиды значительно ослабляют иммунную систему. Обычно их применяют для того, чтобы снять отек в мозге. Это стандартная терапия для тяжелых больных глиобластомой. Во время операции ей удалили довольно большую часть мозга: опухоль и ткани вокруг... Мозговая деятельность, безусловно, повреждена. Это же болезнь головного мозга, поэтому он не может не повредиться", - резюмировал специалист.

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