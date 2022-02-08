«Глушила себя сильными препаратами и сделала только хуже»: Заворотнюк занималась самолечением

Анастасия Заворотнюк. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несколько лет назад у Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга. Пока актриса борется с онкологией, ее дочь Анна много путешествует и развлекается с друзьями. В Инстаграме девушку часто упрекают в том, что она слишком легкомысленно относится к беде матери. 26-летняя Анна Заворотнюк не выдержала и дала злопыхателям развернутый ответ, рассказав, почему она не отказалась от привычного образа жизни.

Дочь актрисы призналась, что почти год провела в слезах. А потом поняла, что этим она не поможет своей маме.

- Раздражают любые комментарии касаемо болезни мамы и того, что я продолжаю жить, радоваться и путешествовать. Это то, чего хотела моя мама… чтобы я была счастливой. Я год просидела дома и проплакала, но в какой-то момент собралась и поняла, что жизнь проходит мимо, надо быть сильной, - написала Анна в своем блоге.

Девушка призналась, что на фоне болезни матери у нее развилась тяжелая депрессия. Она пыталась бороться с гнетущим состоянием самостоятельно и принимала сильные антидепрессанты. Но в итоге только навредила своему организму.

- У меня в душе большая драма, мне с этим трудно жить. Мой диагноз: угнетенное настроение, тревога, панические атаки. Я заболела этой болезнью около двух лет назад, на протяжении года глушила себя сильными препаратами и сделала только хуже своему организму. Оставшийся год я борюсь с недугом при помощи специалистов, - сообщила дочь Заворотнюк.

Дочь актрисы Анна рассказала о своей болезни. Фото: Инстаграм.

Анна проходит терапию и два раза в неделю посещает психолога. Но ее состояние по-прежнему очень нестабильно: бывают периоды, когда на нее вновь накатывает черная тоска.

- Чувствую себя зверьком, загнанным в угол. Мое состояние и настроение очень переменчиво. Иногда я чувствую в себе какие-то силы и могу заставить себя что-то делать. А порой не могу даже встать с кровати, - говорит дочь актрисы.

Анна подчеркивает, что вовсе не старается привлечь к себе внимание или вызвать жалость. Она вообще не хотела публично рассказывать о своей болезни. И решилась на откровенность только потому, что тысячи людей вокруг живут со схожими проблемами.

- Очень долго сомневалась, говорить об этом или нет. Общаясь с вами, хотела нести хорошее настроение и позитив. Но сейчас захотелось закричать о своей проблеме, не для того чтобы меня жалели, а просто быть искренней с вами. Может, у кого-то на душе подобные переживания. Я скрывала это, потому что в таких вещах сложно сознаться даже себе самой, - рассказала Анна.

После того, как у звезды сериала «Моя прекрасная няня» диагностировали онкологию, ее дочь бросила учебу в США и вернулась домой. А когда Анастасии стало хуже, девушка из-за болезни мамы отменила свадьбу. О своем женихе наследница Заворотнюк практически не рассказывает. Молодой человек учился вместе с Анной в США и, закончив образование, вернулся в Москву.

Близкие Анастасии не делятся информацией о ее здоровье. Известно, что Заворотнюк борется со злокачественной опухолью мозга – глиобластомой. Актриса прошла через операцию и химиотерапию. Врачам удалось совершить чудо: болезнь отступила, и сейчас звезда «Моей прекрасной няни» находится в стадии ремиссии. По словам источников из окружения актрисы, Анастасия передвигается в основном на коляске, ходить самой ей пока тяжело.