Семь неожиданных причин, почему могут заболеть зубы

У зубной боли может быть множество причин. Фото: Shutterstock

9 февраля отмечается Всемирный день стоматолога. Давайте устроим выходной всем причастным к этому празднику – избавим их от тяжелой работы (а себя – от опустошения кошельков)! Для чего вспомним, от чего зубы могут болеть. Ведь не только от конфет, в перепадов температуры, ей-богу!

ОТ СПОРТА

Да-да! Тренировки могут принести вашему организму не только пользу. Зубам, по крайней мере, точно - если верить учёным Папского католического университета Каталонии. Их исследование с участием любителей триатлона в качестве добровольцев показало, что тренировки на выносливость могут значительно изнашивать зубную эмаль. Чем интенсивнее был график тренировок участников исследования, тем чаще отмечались проблемы с кариесом.

Учёные предположили, что это связано с тем, что физические упражнения изменяют количество слюны во рту. А кроме того, во время тренировок для интенсивного дыхания люди открывают рот, что вызывает сухость слизистых. Плюс специальные спортивные напитки с содержанием сахара - они помогают удерживать гликоген в мышцах во время тренировок, но негативно влияют на зубы.

ЧРЕЗМЕРНОЙ ЗАБОТЫ

Вот это поворот, скажете вы. Но из песни слов не выкинешь: слишком много на самом деле не всегда хорошо. Полоскание рта специальной жидкостью несколько раз в день, конечно, даёт глубокую очистку ротовой полости. Но обратной стороной этого может стать чувствительность зубов.

Дело в том, что многие ополаскиватели содержат кислоты, которые могут повредить дентин, средний слой зубов. Это же касается и паст с отбеливающим эффектом – в их состав нередко входят оксид кремния или химические вещества, например, перекись водорода, и нередко нарушают тонкий слой эмали. А иногда даже становятся причиной того, что на эмали образовываются микропоры, что приводит к преждевременному разрушению зубов.

Десны, кстати, тоже могут пострадать из-за усиленного отбеливания.

ЗАБИТЫЕ НОСОВЫЕ ПАЗУХИ

Да, весьма неожиданно – страдает нос, а болят зубы - но это на самом деле так. И более того, такая причина зубной боли довольно распространена. А причинно-следственная связь объясняется просто: зубы расположены достаточно близко к носовой полости, и инфекция из одного места может быстро перекинуться в другое. Тогда достаточно пары недель, чтобы в один прекрасный день вы проснулись от жуткой зубной боли.

ТРАВМА ЧЕЛЮСТИ

У человека височно-нижнечелюстной сустав соединяет нижнюю челюсть с основанием черепа. Когда какая-либо часть этого сустава выходит из строя (например, получает травму, артрит или какие-то другие проблемы) это может вызвать целый ряд симптомов, включая боль при жевании или в челюсти. И тогда вам кажется, что у вас проблемы с зубами, хотя причина вовсе не в них.

Кстати, похожее ощущение может вызвать невралгия тройничного нерва. Тройничный нерв непосредственно отвечает за нервную связь челюстно-лицевой области, поэтому люди невралгию нередко принимают за зубную боль. Разобрать, что именно у вас, поможет только врач.

ОНКОЛОГИЯ

Рак полости рта – злокачественная опухоль, которая поражает разные части слизистой ротовой полости, включая щеки, десны, язык, нижнюю и верхнюю челюсть, губы. У такого заболевания много разных симптомов, и одна из наиболее частых - это непрекращающаяся боль во рту или зубах.

Конечно, в самих зубах рака быть не может, это таким образом в них «отдают» разрушительные процессы в расположенных рядом органах и тканях.

Невралгия тройничного нерва также может быть вызвана опухолью, сдавливающей лицевые нервы, но это случается редко.

ОТЕК ДЕСЕН

Когда с возрастом десны «оседают» (уровень десневого края понижается, как бы отодвигается), это оголяет зубные корни и обнажает защитный слой над зубными нервами. В результате стремительно возрастает чувствительность, возможен риск образования кариеса, особенно в области корней. Ничего удивительного, что вскоре начинают мучить зубные боли.

НЕДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ

С детства все мы помним, что вода смывает кусочки пищи, оставшиеся в межзубном пространстве. Но на этом её преимущества не заканчиваются. Вода содержит полезный для зубов фтор. И смывает кислоту после того, как вы поедите продукты с высоким содержанием этого природного реактива – в первую очередь это леденцы, кофе, лимоны, апельсины и грейпфруты, газированные напитки.

Если вы не пьете достаточно воды, у ваших зубов могут быть проблемы.

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