Стоматология ХХI века: что пришло на смену мышьяку и металлическим коронкам

Стоматология прошла огромный путь – от выкручивания зубов инструментом «козья ножка», который похож на орудие пыток, до эффективных обезболивающих и имплантологии. Фото: Shutterstock

Каждый год 9 февраля все стоматологи и дантисты в мире отмечают свой профессиональный праздник. Стоматология прошла огромный путь – от выкручивания зубов инструментом «козья ножка», который похож на орудие пыток, до эффективных обезболивающих и имплантологии. О пяти самых значительных отличиях современной стоматологии от стоматологии прошлого расскажет Павел Колесов, к.м.н., заместитель главного врача по взрослой стоматологии одной из столичных стоматологических клиник.

Вместо лечения — профилактика

В принципе, это подразумевалось и раньше, но кто из нас охотно шел в руки стоматолога? Между тем, за последние несколько десятков лет изменились методики осмотра и диагностики.

Например, появились безопасные рентген-аппараты, возможность сделать прицельный снимок прямо в кресле стоматолога. Стала применять компьютерная томография – она позволяет сделать 3D-снимок обеих челюстей и изучить состояние зубов и костей в объеме и движении.

Кроме того, теперь профилактический визит к стоматологу – это не просто осмотр, а мера, которая помогает на самом раннем этапе выявить любые проблемы в полости рта: от воспаления десен до начальной стадии кариеса. А чем раньше выявлена проблема – тем проще ее вылечить: например, кариес на стадии пятна стоматологи могут устранить не бормашиной, а с помощью безболезненных инфильтрационных методик.

КСТАТИ

Киста зубов может вызвать гайморит

Хронический гайморит — крайне неприятное заболевание. Это воспаление слизистых оболочек в гайморовых пазухах, которые расположены в костях верхней челюсти, слева и справа от носа. Так вот, причиной этой болезни могут стать кисты у корней верхних зубов, расположенных очень близко к дну пазухи. Киста возникает из-за инфицирования, и если ее не лечить, инфекция может распространиться в гайморовы пазухи. А лечить кисты стало возможно с появлением методов современной стоматологии. Раньше диагноз «киста» означал удаление зуба – а теперь врачи его сохраняют, используя различные методики лечения кист (цистэктомия, гемисекция и цистотомия).

Профессиональная чистка – метод борьбы с кариесом и болезнями десен

Раз в полгода стоматологи рекомендуют проводить профессиональную гигиену полости рта – чтобы удалить скопления налета в тех местах, которые пациенту трудно чистить при домашней гигиене. Если налет не устранять, то он минерализуется, образуя так называемый зубной камень. Залежи налета – это отличный источник пищи для бактерий, вызывающих кариес, и причина воспаления десен.

Сегодня профгигиену проводят с помощью безопасных ультразвуковых аппаратов, которые бесконтактно удаляют мягкий и твердый налет, а также аппаратов для чистки, который подает на зубы регулируемую струйку воды, воздуха и деликатного абразива. Чистка снижает риск болезней десен и прогрессирования пародонтита, возвращает зубам естественный оттенок и блеск, помогает увидеть скрытые под налетом кариозные полости.

Правильный прикус всем, а не только детям

Раньше прикус корректировали массивным и тяжелыми железными брекетами. Причем коррекция прикуса у взрослых практически не проводилась (успеха можно было добиться далеко не всегда). Поэтому «избранными» для ношения брекетов были исключительно дети и подростки.

Сегодня все переменилось. Даже металлические брекеты стали легче и меньше, а к ним прибавились керамические и сапфировые – более эстетичные и такие же эффективные. Более того, можно поставить брекеты не только на переднюю, но и на заднюю поверхность зубов, т.е. их не будет видно. А еще есть методика коррекции прикуса элайнерами – съемными каппами.

И все это – не только для подростков, но и для взрослых. Сейчас можно исправить прикус в любом возрасте – и это очень важно, ведь дефекты прикуса вызывают различные осложнения и сказываются на состоянии не только полости рта, но и височно-нижнечелюстного сустава. А если нарушается его работа, то это может вызвать бессонницу, головные боли, боли в шее и т.д. Исправление прикуса поможет избежать раннего разрушения зубов из-за неправильного распределения жевательной нагрузки.

Белизна без вреда

Представление о том, что красивая улыбка должна быть белой, зародилось около 200 лет назад – уже в начале 19 века. Тогда зубы (и чистили) натирали мелом. И довольно долго никаких эффективных и безопасных методик отбеливания стоматология не знала. Затем появились первые отбеливающие системы – но они нередко вызывали очень неприятные ощущения и могли повредить деснам.

В современной стоматологии применяются безопасные системы отбеливания, причем многие из них можно использовать и дома. Но в кабинете врача есть возможность изолировать от воздействия десны. Сейчас используется химическое отбеливание (простое нанесение геля на основе перекиси водорода), с помощью ультрафиолетовой лампы, которой засвечивают гель для большей эффективности, или с применением лазера. Для здоровых зубов кабинетное отбеливание, которое выполняет стоматолог, безвредно, равно как и домашнее отбеливание под контролем врача.

При этом степень отбеливания можно контролировать – чтобы получить естественный результат. Даже повышение чувствительности, которое иногда возникает после процедуры, быстро проходит.

Дентальная имплантация – уникальный метод восстановления зубов

Зубные протезы известны много лет. Но до изобретения дентальной имплантации стоматологам не удавалось полноценно восстановить зубы. Съемные или мостовидные протезы сами нуждались в опоре и не могли полноценно вернуть пациентам возможность жевать пищу. К тому же у них был ограничен срок службы. А зубы, к которым они крепились, увы, начинали портиться и шататься.

Но в 1965 году профессор Бранемарк впервые установил пациенту протезы на основе имплантов из титана. Открытие остеоинтеграции титана совершило революцию в протезировании – теперь в распоряжении стоматологов были искусственные корни, которые полноценно заменяли корень удаленного зуба. Таким образом, протез не опирался на соседние зубы, а получал собственную опору.

Титан способен буквально срастаться с костью, а еще он биоинертен, то есть ничего не выделяет и никак не влияет на кости и прочие ткани. При этом имплантация помогает предотвратить процессы, которые развиваются после утраты зуба и негативно влияют на остальные зубы и костную ткань (например, нарушается прикус, может даже меняться очертание лица).