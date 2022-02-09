Стоматология ХХI века: что пришло на смену мышьяку и металлическим коронкам

Стоматология прошла огромный путь – от выкручивания зубов инструментом «козья ножка», который похож на орудие пыток, до эффективных обезболивающих и имплантологии.
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Каждый год 9 февраля все стоматологи и дантисты в мире отмечают свой профессиональный праздник. Стоматология прошла огромный путь – от выкручивания зубов инструментом «козья ножка», который похож на орудие пыток, до эффективных обезболивающих и имплантологии. О пяти самых значительных отличиях современной стоматологии от стоматологии прошлого расскажет Павел Колесов, к.м.н., заместитель главного врача по взрослой стоматологии одной из столичных стоматологических клиник.
В принципе, это подразумевалось и раньше, но кто из нас охотно шел в руки стоматолога? Между тем, за последние несколько десятков лет изменились методики осмотра и диагностики.
Например, появились безопасные рентген-аппараты, возможность сделать прицельный снимок прямо в кресле стоматолога. Стала применять компьютерная томография – она позволяет сделать 3D-снимок обеих челюстей и изучить состояние зубов и костей в объеме и движении.
Кроме того, теперь профилактический визит к стоматологу – это не просто осмотр, а мера, которая помогает на самом раннем этапе выявить любые проблемы в полости рта: от воспаления десен до начальной стадии кариеса. А чем раньше выявлена проблема – тем проще ее вылечить: например, кариес на стадии пятна стоматологи могут устранить не бормашиной, а с помощью безболезненных инфильтрационных методик.
КСТАТИ
Киста зубов может вызвать гайморит
Хронический гайморит — крайне неприятное заболевание. Это воспаление слизистых оболочек в гайморовых пазухах, которые расположены в костях верхней челюсти, слева и справа от носа. Так вот, причиной этой болезни могут стать кисты у корней верхних зубов, расположенных очень близко к дну пазухи. Киста возникает из-за инфицирования, и если ее не лечить, инфекция может распространиться в гайморовы пазухи. А лечить кисты стало возможно с появлением методов современной стоматологии. Раньше диагноз «киста» означал удаление зуба – а теперь врачи его сохраняют, используя различные методики лечения кист (цистэктомия, гемисекция и цистотомия).
Раз в полгода стоматологи рекомендуют проводить профессиональную гигиену полости рта – чтобы удалить скопления налета в тех местах, которые пациенту трудно чистить при домашней гигиене. Если налет не устранять, то он минерализуется, образуя так называемый зубной камень. Залежи налета – это отличный источник пищи для бактерий, вызывающих кариес, и причина воспаления десен.
Сегодня профгигиену проводят с помощью безопасных ультразвуковых аппаратов, которые бесконтактно удаляют мягкий и твердый налет, а также аппаратов для чистки, который подает на зубы регулируемую струйку воды, воздуха и деликатного абразива. Чистка снижает риск болезней десен и прогрессирования пародонтита, возвращает зубам естественный оттенок и блеск, помогает увидеть скрытые под налетом кариозные полости.
Раньше прикус корректировали массивным и тяжелыми железными брекетами. Причем коррекция прикуса у взрослых практически не проводилась (успеха можно было добиться далеко не всегда). Поэтому «избранными» для ношения брекетов были исключительно дети и подростки.
Сегодня все переменилось. Даже металлические брекеты стали легче и меньше, а к ним прибавились керамические и сапфировые – более эстетичные и такие же эффективные. Более того, можно поставить брекеты не только на переднюю, но и на заднюю поверхность зубов, т.е. их не будет видно. А еще есть методика коррекции прикуса элайнерами – съемными каппами.
И все это – не только для подростков, но и для взрослых. Сейчас можно исправить прикус в любом возрасте – и это очень важно, ведь дефекты прикуса вызывают различные осложнения и сказываются на состоянии не только полости рта, но и височно-нижнечелюстного сустава. А если нарушается его работа, то это может вызвать бессонницу, головные боли, боли в шее и т.д. Исправление прикуса поможет избежать раннего разрушения зубов из-за неправильного распределения жевательной нагрузки.
Представление о том, что красивая улыбка должна быть белой, зародилось около 200 лет назад – уже в начале 19 века. Тогда зубы (и чистили) натирали мелом. И довольно долго никаких эффективных и безопасных методик отбеливания стоматология не знала. Затем появились первые отбеливающие системы – но они нередко вызывали очень неприятные ощущения и могли повредить деснам.
В современной стоматологии применяются безопасные системы отбеливания, причем многие из них можно использовать и дома. Но в кабинете врача есть возможность изолировать от воздействия десны. Сейчас используется химическое отбеливание (простое нанесение геля на основе перекиси водорода), с помощью ультрафиолетовой лампы, которой засвечивают гель для большей эффективности, или с применением лазера. Для здоровых зубов кабинетное отбеливание, которое выполняет стоматолог, безвредно, равно как и домашнее отбеливание под контролем врача.
При этом степень отбеливания можно контролировать – чтобы получить естественный результат. Даже повышение чувствительности, которое иногда возникает после процедуры, быстро проходит.
Зубные протезы известны много лет. Но до изобретения дентальной имплантации стоматологам не удавалось полноценно восстановить зубы. Съемные или мостовидные протезы сами нуждались в опоре и не могли полноценно вернуть пациентам возможность жевать пищу. К тому же у них был ограничен срок службы. А зубы, к которым они крепились, увы, начинали портиться и шататься.
Но в 1965 году профессор Бранемарк впервые установил пациенту протезы на основе имплантов из титана. Открытие остеоинтеграции титана совершило революцию в протезировании – теперь в распоряжении стоматологов были искусственные корни, которые полноценно заменяли корень удаленного зуба. Таким образом, протез не опирался на соседние зубы, а получал собственную опору.
Титан способен буквально срастаться с костью, а еще он биоинертен, то есть ничего не выделяет и никак не влияет на кости и прочие ткани. При этом имплантация помогает предотвратить процессы, которые развиваются после утраты зуба и негативно влияют на остальные зубы и костную ткань (например, нарушается прикус, может даже меняться очертание лица).