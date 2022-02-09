Галкин рассказал, чего нельзя делать в браке с Пугачевой: «Это грех!»

Шоумен живет в замке за городом с женой Аллой Пугачевой и детьми – восьмилетними Гарри и Лизой. Фото: Инстаграм.

Максим Галкин часто отвечает в Инстагарме на вопросы подписчиков. Поклонников артиста живо интересует его семейная жизнь с Аллой Пугачевой – об этом они готовы расспрашивать юмориста бесконечно. В сторис Максим вновь дал ответы на самые интересные вопросы, в том числе и о своем браке с примадонной. Один из подписчиков поинтересовался у шоумена: «Можно ли экономить на жене?». В ответ Максим энергично закачал головой и незамедлительно ответил: «Нет! Это грех!».

Юморист старается во всем угодить своей избраннице, особенно в том, что касается ее гардероба. Алла Борисовна выглядит настоящей модницей и часто демонстрирует в Инстаграме очередные стильные обновки. Поклонники считают, что артистка выглядит гораздо моложе своих лет благодаря грамотно подобранной стилистами одежде, прическам и умелому макияжу.

В последнее время Алла Борисовна нечасто появляется на светских мероприятиях. Завершив карьеру, она стала предпочитает тусовкам домашние вечера в кругу семьи. Алла с удовольствием посвящает все свое свободное время воспитанию двоих детей, родившихся у нее в браке с Максимом Галкиным – восьмилетних Гарри и Лизы. Дети растут очень музыкальными и артистичными, они явно унаследовали родительские таланты. Певица делает вместе с ними уроки и, по словам Максима, помогает им справиться с заданиями по русскому и математике.

Алла Борисовна - настоящая модница: Максим не экономит на гардеробе жены. Фото: Инстаграм.

Солидная статья расходов в бюджете Галкина, на которой он тоже не экономит – это содержание загородного дома. Замок в подмосковной деревне Грязь – одно из самых известных звездных жилищ. И обходится шоумену совсем недешево. Максим как-то признался, что пытался оптимизировать расходы по содержанию своего имения, но сумма все равно выходит внушительная. Дом площадью 2300 квадратных метров и огромная прилегающая территория требует соответствующего ухода.

- Мы много платим за коммуналку, - как-то рассказал Галкин. – Не буду называть сумму, но она большая. Не прям какая-то огромная, но приличная. Я знаю, сколько плачу за газ, за свет. Слежу за всем этим.

Недавно юморист обмолвился, что в жизни за городом есть свои минусы. Максим строил замок в качестве семейного гнездышка, способного впечатлить окружающих. Но иногда от него хочется отдохнуть. Например, в обычной московской квартире.

- Периодически, конечно, хочется чего-то современного. Более того, если делать квартиру в Москве, с удовольствием сделал бы ее в современном стиле, - рассказал Галкин в шоу рэпера Басты «Вопрос ребром».

Тем не менее, в наступившем году Галкин и Пугачева собираются расширить свои владения. Супруги подумывают о том, чтобы докупить еще земли.