«Какая перчинка»: Асмус в ультракоротком платье и ботфортах покорила поклонников

Кристина Асмус. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кристина Асмус порадовала подписчиков новым стильным образом: актриса опубликовала в Инстаграме фотографию, на которой она позирует в очень коротком черном платье и ботфортах в тон. Сапоги подчеркнули стройные ноги звезды и ее изящные бедра. Никакой подписи к своему посту артистка не оставила.

Зато поклонники Асмус оказались более многословными и засыпали красавицу комплиментами. «Очень стильно», «Ах, эти ваши ноги! К мужскому счастью две дороги!», «Какая перчинка», «У Кристины весна приближается», «Ого, вам очень идет», «Платье прям очень короткое», - написали фолловеры.

Кристина тщательно скрывает свою личную жизнь. Актриса то и дело намекает, что у нее есть любимый мужчина, но не называет его имени. Журналисты вычислили, что Асмус встречается со своим коллегой по театру имени Ермоловой Романом Евдокимовым. 27-летний Роман на шесть лет младше Асмус, видимо, поэтому влюбленные не афишируют свои отношения. Роман пока не живет с Кристиной и, судя по всему, не общается с ее дочкой Настей, которую актриса родила в браке с резидентом «Камеди клаб» Гариком Харламовым.

Кристина Асмус порадовала подписчиков новым стильным образом. Фото: Инстаграм.

А вот у Гарика в отношениях, похоже, все не так прекрасно. В Сети вовсю обсуждают его возможное расставание с актрисой Катериной Ковальчук. Харламов и его голубоглазая партнерша давно не появлялись вместе на публике. А на недавней премьере фильма «День слепого Валентина» Ковальчук позировала в объятиях совсем другого мужчины - актера Павла Рассомахина. А когда Гарик в январе серьезно заболел и угодил в больницу с температурой почти под 40, Катерина в одиночестве улетела в отпуск на Кубу.

Более того, Ковальчук не поздравила с днем рождения маму Гарика. Сам Гарик, разумеется, пропустить столь важное событие не мог и посвятил маме нежное поздравление в соцсетях. Шоумен опубликовал в Инстаграме видеоролик, в котором позирует вместе с родительницей.

- У мамы день рождения! Мама! С днем рождения! — прокричал Харламов в камеру. Катерины Ковальчук в этот момент рядом не наблюдалось. Впрочем, возможно, Гарик пока просто не познакомил свою возлюбленную с ближайшими родственниками.