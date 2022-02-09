Байден дал характеристики некоторым европейским лидерам

Президент США поделился своим мнением о европейских лидерах Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден поделился своим мнением о европейских лидерах, в частности, о новом канцлере Германии Олафе Шольце, президенте Франции Эммануэле Макроне и премьер-министре Британии Борисе Джонсоне. Об этом со ссылкой на собственные источники рассказало издание NBC.

По словам Байдена, дальше всего идут амбиции Макрона – он хочет, уверен президент США, быть новым Шарлем де Голлем, легендарным государственным деятелем Франции, который в годы Второй мировой войны возглавил движение сопротивления, а позже стал президентом Пятой республики. Кстати, именно де Голль в 1965 году вывел Францию из состава НАТО, а также приложил серьезные усилия к тому, чтобы избавить страну от назойливого вмешательства в ее политику Соединенных Штатов вплоть до отказа от использования доллара в международных расчетах.

В отношении канцлера Германии Олафа Шольца Байден ограничился коротким, но точным наблюдением: «Он - не Меркель».

Что же касается британского премьера Бориса Джонсона, то его американский лидер счел резким и вспыльчивым.

Представитель Совета национальной безопасности Эмили Хорн поспешила заявить, что все это не более чем слухи, не отражающие истинного мнения Байдена: «Эти анонимные сплетни никоим образом не похожи на то, что президент говорит или думает о своих коллегах, которых он уважает и ценит».