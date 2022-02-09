Недавно стало известно о смерти бывшего Депутата Московской городской Думы 5-го созыва Игоря Антонова. Ему было 65 лет. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Недавно стало известно о смерти бывшего Депутата Московской городской Думы 5-го созыва Игоря Антонова. Ему было 65 лет. Экс-депутат скончался в госпитале, причиной смерти стала онкология. Несколько лет Игорь Антонов боролся с заболеванием.

— У папы был мелкоклеточный рак лёгкого. В 2019 он начал лечение и болезнь на некоторое время отступила. Но летом прошлого года она вспыхнула с новой силой, и на этот раз уже ничего не удалось сделать, — рассказала kp.ru дочь депутата.

До избрания в Московскую городскую Думу Игорь Антонов работал начальником одного из подразделений «Тепловых сетей» АО «Мосэнерго». В 1997 году он вошёл в состав второго созыва Мосгордумы, где в его ведение входили различные вопросы финансирования, а так же инженерное и энергетическое обеспечение города. Кроме того, Антонов стал заместителем председателя бюджетно-финансовой комиссии Думы и членом нескольких комиссий, в том числе по жилищной политике и коммунальной реформе.

Несмотря на обилие обязанностей, Игорь Евгеньевич неплохо справлялся с работой, что позволило ему впоследствии занять место в третьем и четвёртом созывах Мосгордумы. Он был избран членом комиссий по организации работы Думы, а так же по экономической политике и предпринимательству. На этот раз Антонов возглавил бюджетно-финансовую комиссию Думы, и оставался её председателем вплоть до конца пятого созыва. Игорь Евгеньевич контролировал и отчитывался за формирование и пересмотр бюджета столицы. Во время его председательства Москва стала одним из первых субъектов РФ, где был возрождён дорожный фонд. В 2014 году депутат завершил свою работу в органах государственной власти. В последние годы он занимался бизнесом и отдыхал.