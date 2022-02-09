Прокурор из Осетии получила срок за заказное убийство следователя

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Мосгорсуде был озвучен приговор бывшему прокурору Иристонского района Владикавказа Республики Северная Осетия-Алания Ольге Швецовой, обвиняемой в заказном убийстве. Она получила 12 лет лишения свободы, но свою вину не признала.

"В 2012 году Швецова во время встречи в Москве с руководителем преступного сообщества Асланом Гагиевым склонила его к совершению убийства бывшего мужа своей родной сестры Александра Леонова, являвшегося следователем Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Таким образом она желала помочь сестре избежать инициированных бывшим супругом судебных споров по разделу совместно нажитого за время брака имущества и по гражданским искам о взыскании с неё более 25 миллионов рублей", - сообщили доказанный мотив убийства в СК России.

Следствие также установило, что именно Швецова, передала Гагиеву фотографию Леонова и сообщила адрес, где он живет. Уже по указанию Гагиева участники преступного сообщества Артур Джиоев, Евгений Яшкин и трое других, распределили между собой роли и провели предварительную слежку за потерпевшим для сбора информации. 12 сентября 2012 года в Москве с использованием огнестрельного оружия Александр Леонов был убит.

Коллегам Леонова пришлось изучить огромный массив информации. Сначала надо было проверить все версии, которые были связаны с работой следователя. После того, как были установлены преступники, их надо было вернуть в Россию. Руководитель преступного сообщества Гагиев был экстрадирован в страну из Австрии.

"К настоящему времени 24 члена преступного сообщества, включая Джиоева и Яшкина, приговорены к длительным срокам лишения свободы, в том числе пожизненному лишению свободы, в отношении 12 участников преступного сообщества уголовное дело рассматривается 2-м Западным окружным военным судом, 7 объявлены в международный розыск, а 7 убиты в результате внутренних конфликтов в банде в период с 2010 года по 2014 год", - отметили в СКР.

Отметим, что оперативное сопровождение по данному делу осуществлялось управлением ФСБ России по Республике Северная Осетия-Алания.

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