В Пекине выстраиваются очереди желающих купить олимпийский талисман – панду Бин Дуньдунь

Бин Дуньдунь очень милый и юмористичный, наполнен положительной жизненной энергией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Талисман зимних Олимпийских игр 2022 года – панда Бин Дуньдунь стал настоящей звездой. С момента открытия Олимпиады симпатичный мишка бьет рекорды популярности в соцсетях: спортсмены любят фотографироваться вместе с олимпийским символом. В Олимпийской деревне подушки с Бин Дуньдунь и другая лицензионная сувенирная продукция с изображением панды моментально исчезает с прилавков. Гости Игр мечтают увезти с собой сувенирных Бин Дуньдунь на память об олимпийском Пекине, так что в магазинах даже были вынуждены ограничить их продажи: не больше одного медвежонка в одни руки.

За пределами замкнутого пространства Олимпийской деревни царит не меньший ажиотаж. Уже неделю во флагманский олимпийский магазин в центре Пекина выстраиваются длинные очереди. Пекинцы и гости китайской столицы готовы простоять несколько часов ради того, чтобы купить игрушку-талисман из ограниченных серий, выпущенных специально к началу Олимпиады. А в день открытия Олимпийских игр продажи флагманского магазина установили рекорд в 3 миллиона юаней (более 470 тысяч долларов).

В числе поклонников медвежонка оказался и исполнительный директор Международного олимпийского комитета Кристоф Дюби. Спортивный чиновник признался, что тоже надеется купить олимпийскую панду.

– Бин Дуньдунь очень милый и юмористичный, наполнен положительной жизненной энергией. Мне бы очень хотелось приобрести этот талисман, но больше всего мне бы хотелось, чтобы он был у каждого представителя молодежи мира, – цитирует Кристофа Дюби издание «Жэньминь жибао».

Представители Оргкомитета зимней Олимпиады в Пекине сообщили, что они уже связались с различными предприятиями, чтобы увеличить выпуск олимпийской продукции и обеспечить ее стабильное поступление в магазины и на площадки онлайн-продаж.

Панда Бин Дуньдунь и фонарик Сюэ Жунжун были выбраны талисманами Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине не случайно. По словам организаторов игр, образ панды – любительницы зимних видов спорта был отобран из 5800 вариантов, предложенных представителями 35 стран. Это животное является национальным достоянием Китая, его обожают люди разных возрастов во всем мире. Первый иероглиф в имени панды «Бин» в переводе с китайского означает «лед». «Дуньдунь» переводится как здоровье и энергичность, что олицетворяет волю, силу и дух олимпийцев. Символичен и костюм панды: он похож на космический скафандр и намекает на неумолимый технический прогресс.

Второй талисман – красный фонарик Сюэ Жунжун. В переводе с китайского «сюэ» означает снег, а «жунжун» – мягкость и тепло. История традиционных красных фонариков насчитывает более двух тысяч лет, это один из самых узнаваемых символов китайской культуры.