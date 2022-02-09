Шойгу показали новую экспозицию Музея военной формы в Москве

По данным Минобороны России, основу экспозиции музея составляют 280 предметов формы одежды и снаряжения российской армии, переданные РВИО из подмосковного филиала Центрального музея Вооруженных сил России. Фото: Министерство обороны РФ

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу посетил в среду утром экспозицию Музея военной формы Российского военно-исторического общества в Москве.

"Сергею Шойгу были представлены экспонаты, рассказывающие о военной форме и амуниции, начиная с 16 века и до наших дней. Совместно с главой военного ведомства с выставкой ознакомился помощник президента России, председатель РВИО Владимир Мединский. Также музей посетил председатель попечительского совета РВИО, постоянный член Совбеза РФ Сергей Иванов", - рассказали в Минобороны России.

Шойгу представили макеты скульптуры лидера кубинской революции Фиделя Кастро созданные различными художественными студиями, в том числе Студией военных художников им. Грекова. Министр оценил работы художников.

По данным Минобороны России основу экспозиции музея составляют 280 предметов формы одежды и снаряжения российской армии, переданные РВИО из подмосковного филиала Центрального музея Вооруженных сил России.

В настоящее время в музее открыт новый выставочный проект "Сохранить для потомков" - в его экспозиции представлены подлинные экспонаты, повествующие об истории военной формы Военно-морского флота в период с 1918 по 1992 годы.

А до 4 апреля 2022 года действует новая экспозиция к 290-летию Кадетского образования в России "Кадетская перекличка".

Есть и пространство для самых маленьких - постоянная экспозиция "Детский музей", которая рассказывает о ратной истории России.

15 интерактивных модулей помогут погрузиться в секреты военного ремесла в разные периоды истории русской армии!

СПРАВКА "КП"

Музей военной формы был открыт 12 декабря 2019 года в старинной московской усадьбе Васильчиковых в Москве. Постоянно действующая экспозиция музея посвящена истории развития обмундирования и снаряжения России с момента создания регулярной армии Петром I и до настоящего времени. Экспозиция размещена в 22 залах, в которых расположены музейные предметы обмундирования и снаряжения Российской Императорской армии, Советской армии и ВС РФ, архивные материалы, реконструкции военной формы, выполненные на основе подлинных образцов. Это уникальный проект Российского военно-исторического общества, основная цель которого – сохранение и популяризация лучших традиций российской военной службы.

КАК ДОБРАТЬСЯ

От ст. метро Баррикадная 10 минут пешком до Большой Никитской, д. 46/17, стр. 1.

ЦЕНА БИЛЕТА

Взрослый 400 руб, детский 150 руб. Детям до 7 лет - бесплатно.

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