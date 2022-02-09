В МВД раскрыли подробности разбойного нападения на магазин и убийства кассира в Истре

По подозрению в совершении нападения на магазин задержаны мигранты из Таджикистана. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Сотрудники МВД России задержали четверых подозреваемых в разбойном нападении на магазин в селе Новопетровское в подмосковной Истре. Ими оказались мигранты из Таджикистана.

- Нападение произошло вечером 8 февраля. Четверо уроженцев Таджикистана (преступникам от 19 до 24 лет) в масках забежали в супермаркет через служебный вход и стали бить топорами двух женщин: 51-летнего кассира Людмилу Вяткину и 43-летнего директора торгового предприятия. Кассира мигранты зарубили на месте. Директора магазина спас ее 52-летний супруг, который заехал за ней после работы. Они сейчас в больнице с переломами рук и рваными ранами головы, мужчина защищая супругу о ударов топором лишился фаланги пальца, - сообщили в полиции.

Бандиты прокололи шины припаркованным у магазина машинам, чтобы избежать погони и скрылись с добычей в... 205 тысяч рублей.

- Четверых преступников оперативники задержали по горячим следам в деревне Чесноково в 50 километрах от места нападения, их передали сотрудникам Следственного комитета России, которые расследуют это уголовное дело, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На днях в Сургуте был задержан 34-летний мигрант, который ранил ножом двух сотрудников центра помощи мигрантам. Пострадавшие попросили иностранца говорить тише по телефону. Как выяснилось позже, приезжий просто так разозлился после того, как не смог заполнить документы для сдачи экзаменов на знание русского языка. В прошлом году гастарбайтеры избили в Выборге двух майоров полиции.

Полицейским от приезжих достается довольно регулярно. Сегодня в районе Царицыно, сотрудникам полиции пришлось применить табельное оружие против двух приезжих из Киргизии, которые устроили пьянку на детской площадке во дворе. Гости столицы находилось в сильном алкогольном опьянении и оказали физическое сопротивление. Один из хулиганов отнял у полицейского дубинку, и стал ей избивать патрульных. Задержать удалось лишь одного преступника, оба полицейских оказались в больнице.

В декабре прошлого года Председатель Следственного комитета России СКР Александр Бастрыкин обратился к Совбезу с предложением ужесточить миграционное законодательство.

Бастрыкин заявил, что следователи серьезно обеспокоены правонарушениями приезжих. По данным главы СК России за 11 месяцев текущего года правоохранительными органами расследовано более 33,5 тысяч преступлений, совершенных иностранцами, из которых 30% - "тяжкие и особо тяжкие".

Поясним, что "тяжкие и особо тяжкие" это убийства, вооруженные грабежи и изнасилования, которыми собственно и занимаются следователи этого ведомства.

Данные не расходятся с информацией МВД России, где говорится, что число преступлений, совершенных в России в 2021 году приезжими, выросло по сравнению с 2020 годом на 6%. Статистка говорит о росте преступлений по всем составам.

Чтобы избежать роста преступности среди мигрантов, Бастрыкин предложил повысить материальную (предоставление жилья, бесплатного проезда в общественном транспорте) и уголовную ответственность российского бизнеса, который держит гастарбайтеров в "фактически рабском положении". Глава СКР также настаивает на введении геномной регистрации трудовых мигрантов, чтобы депортированные за происшествия не возвращались с новыми национальными паспортами на другие имена. Важно, чтобы при каждом новом въезде в Россию трудовые мигранты подтверждали свои биометрические данные.

В крупных городах Бастрыкин предложил и вовсе "для снижения социальной напряженности" заменить рабочих-гастарбайтеров на россиян. По данным строительной отрасли речь идет о 2 миллионах рабочих мест только на стройках.

Однако, ряд экспертов уверенно говорят о том, что мигрантов в России достаточно. Просто со строек они перекочевали в другие, более прибыльные отрасли. Во время пандемии они стали больше зарабатывать доставщиками продуктов и курьерами. Для молодых иностранцев такая работа оказалась более привычной и понятной, а у строительной отрасли не нашлось средств мотивировать иностранцев, которые уже освоились в России. Им проще пригласить новых.

На этой неделе зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев признал необходимость переработки миграционного законодательства на основе новых подходов экспертов к его "юридическому и техническому оформлению".

- Совбез России предпримет дополнительные шаги по профилактике правонарушений со стороны мигрантов, разработаны конкретные мероприятия по выявлению, пресечению и предупреждению попыток вовлечения мигрантов в криминальную среду, - подтвердил пресс-секретарь аппарата СБ Евгений Аношин.

КСТАТИ

Согласно приказа МВД России с 29 декабря 2021 года трудовым мигрантам России начнут выдавать новые патенты в виде карты с чипом. Новый документ регистрации будет иметь цветную фотографию владельца, серию и номер выданного патента, национального паспорта иностранца, ФИО, дату рождения, гражданство, ИНН, профессию и субъект России, где разрешено трудоустройство согласно полученного патента, наименование органа выдавшего патент, дата выдачи. После введения биометрии в патенты трудовых мигрантов, в следующем году планируют выдать им также удостоверения личности (будут похожи на ID-карты, которые выдаются трудовым мигрантам в большинстве стран Европы). По мнению специалистов МВД России только после введения всех этих мер можно будет говорить о контроле за миграционными потоками в стране.