МакSим вышла на работу: певица решила зарабатывать сама

МакSим на этой неделе выпустит трек с Егором Кридом. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

38-летняя певица МакSим провела в реанимации больше месяца. Врачи спасли жизнь певицы, которая поступила к ним с запущенной коронавирусной пневмонией, 90% поражением легких, серьезными осложнениями. Звезду выписали из больницы полгода назад. Однако к активной работе она пока не вернулась. Но уже в феврале Марина Абросимова (настоящее имя певицы) сделает первые шаги в этом направлении.

Марина воспитывает двух дочерей, живет в шикарной квартире, ведет бизнес. Концертов у нее нет, но уровень жизни не снизился. В интервью Ксении Собчак певица после выписки из больницы рассказала, что всегда хорошо зарабатывала, поэтому может обеспечить семью. Однако коллеги знают, что талантливая МакSим несколько лет назад выбыла из «первого эшелона звезд». До болезни ее выступление на «заказниках» стоило 25 тысяч евро (2 миллиона рублей). Однако она выступала не часто.

Марина и сейчас может себе позволить спокойно проходить реабилитацию. К примеру, ее коллега Марина Хлебникова объявила сбор средств среди поклонников и друзей – так как певица пока не восстановилась после пожара и выступать не может, а жить на что-то нужно, делать ремонт в квартире. У МакSим есть своя подушка «финансовой безопасности» - с деньгами ей помогает отец младшей дочери состоятельный бизнесмен. Марина и Антон Петров не были женаты и не живут вместе, у мужчины сейчас другая семья, но все финансовые вопросы певицы решены.

МакSим пока не восстановилась – во время болезни в легких сформировались «дыры», в одном из них легочная ткань осталась в минимальном количестве, поэтому реабилитация и лечение продолжаются. Марина дома ведет привычный образ жизни – общается с детьми, друзьями. Но живьем на сцене пока не выступает: голосовые связки в порядке, но для взятия высоких нот важно правильное дыхание. Хотя порой можно обойтись и без них. Особенно если петь под фонограмму. Реабилитация не отменяет выпуск треков, так как работа в студии позволяет работать с голосом и звуком. Можно использовать записанный ранее материал, обрабатывать, писать небольшими кусками.

Певица возвращается к привычной жизни — на днях каталась на лыжах. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В пятницу 11 февраля премьера: фит Егора Крида и МакSим – музыканты перепели старый трек Марины «Отпускаю». Планируется раскрутка в Тик Ток и на других популярных у молодежи платформах. Выбор композиции не случаен. Когда врачи спасали Марину, Егор Крид на своем концерте в Ялте в июле минувшего года поддержал коллегу. Включили песню МакSим «Отпускаю» и Крид спел ее с залом. Тогда Егор сказал такие слова: «Сегодня с поклонниками хочу поддержать одну очень сильную девочку. МакSим, держись - мы с тобой!» Тогда это видео стало вирусным, быстро разошлось по группам поддержки артистки. И вот теперь у трека будет новая жизнь.

В конце года Марина получала «Золотой граммофон» за песню «Спасибо», которую выпустила до госпитализации. После выписки был релиз на цифровых площадках новой версии старой композиции «Заведи», записанной ранее. Больших денег этими релизами не заработаешь. Но важно поддерживать популярность и получать новую аудиторию, как в случае совместной работе с топовым музыкантом Егором Кридом.

После премьеры трека у МакSим запланирован мастер-класс в своей школе искусств. Если раньше звезда приезжала раз в неделю, то теперь стала появляться чаще. Школа искусств МакSим начала работу осенью. Школа находится у метро Сходненская, занимает площадь более 200 кв м. Сама МакSим отбирала персонал, курирует творческие и бизнес-процессы. Но занятия пока не вела.

Преподают взрослым и детям профессионалы: идут уроки по вокалу, танцам, рисованию, игре на музыкальных инструментах, развитие памяти, речи. Если покупать по одному индивидуальному занятия, то получается по 1500 – 2500 рублей. А вот абонемент на месяц в группе выходит дешевле.

На днях МакSим проведет мастер-класс для детей и родителей – можно записаться. Будет учить как стать артистом: сформировать имидж, бренд, продвигать себя в шоу-бизнесе, расти профессионально. По оценкам экспертов, окупаются вложения в подобные школы искусств не раньше, чем через два года: если становятся востребованными у потенциальных потребителей.

Расходы были немалые на покупку помещения, ремонт, оборудование. Теперь ежемесячные платежи за коммуналку, зарплаты сотрудникам. Часто в подобных бизнес-моделях эти расходы покрываются выручкой от клиентов, а прибыль выходит небольшая. Но у МакSим есть имя-бренд и ресурсы для раскрутки проекта. Она открыла новые дисциплины. Теперь вот будет вести мастер-классы, может юные поклонницы Крида запишутся на уроки.

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