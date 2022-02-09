Сергею Шойгу показали шляпу Петра III и кавалерийское седло

Министр обороны вместе с помощником президента Владимиром Мединским осмотрел экспозицию Музея военной формы Российского военно-исторического общества Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

- Я сам не знал, но офицеру в царской армии было запрещено надевать гражданское, - сказал помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский, кивая на витрину с парадными мундирами какого-то из лейб-гвардии полков. – Да-да, даже если он находился дома, но присутствовал кто-то посторонний, офицер должен был обязательно ходить в военной форме.

Министр обороны Сергей Шойгу приподнял брови. Похоже, он подумал, не ввести ли такой порядок и в современной российской армии. Но быстро отказался от этой мысли и двинулся в следующий зал.

В усадьбу Васильчиковых на Большой Никитской, где расположен музей, Сергей Шойгу приехал, чтобы встретиться с Владимиром Мединским и председателем попечительского совета РВИО, постоянным членом Совбеза России Сергеем Ивановым. Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

В усадьбу Васильчиковых на Большой Никитской, где расположен музей, Сергей Шойгу приехал, чтобы встретиться с Владимиром Мединским и председателем попечительского совета РВИО, постоянным членом Совбеза России Сергеем Ивановым. Перед встречей Мединский провел небольшую экскурсию по музею. Его залы открылись в 2019 году, основу экспозиции составили экспонаты, переданные из подмосковного филиала Центрального музея Вооруженных сил.

- Сейчас у нас более тысячи экспонатов, - говорил председатель РВИО. – Но основу экспозиции составили около 280 экспонатов, которые мы получили от Минобороны. Это предметы формы одежды и снаряжения российской армии. Вот, например, солдатская сумка, прообраз современного вещмешка. А это шляпа Петра III, мы ее нашли, опознали, провели экспертизу, отреставрировали… А вот реконструкция мундирного платья Екатерины II по форме Кавалергардского корпуса. Оно сшито по точным меркам подлинника, который находится в музее-заповеднике «Царское Село».

Перед встречей Мединский провел небольшую экскурсию по музею. Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

Осмотр музея, конечно, был беглым. Постоянно действующая экспозиция размещается в 22 залах, все не обойдешь. Здесь представлены образцы обмундирования и снаряжения российской армии с момента создания регулярной армии Петром I и до настоящего времени. А сейчас в музее открыта выставка «Сохранить для потомков», повествующая об истории военной формы Военно-морского флота в период с 1918 по 1992 годы.

Осмотр музея, конечно, был беглым. Постоянно действующая экспозиция размещается в 22 залах, все не обойдешь. Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

Впрочем, у некоторых экспонатов Сергей Шойгу и Владимир Мединский задерживались подольше. Например, у реконструкции кавалерийского седла образца 1812 года.

- Здесь все очень продумано, - объяснил Владимир Мединский. - Пистолеты заряжены всегда, потому что кавалерист прежде всего стреляет, а до рубки доходит в крайних случаях. Вот чемоданчик со всем, что нужно, запас овса, пороха. И все тщательно прикрыто, чтобы порох не отсырел.

Дольше всего министр задержался у витрины с фотографиями офицеров лейб-гвардии Павловского полка и памятным и историческими жетонами разных полков. Эти жетоны Сергея Шойгу очень заинтересовали.

Сергею Шойгу показали шляпу Петра III и кавалерийское седло Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

- А как носили эти жетоны, - спросил он.

Владимир Мединский пожал плечами, а кто-то из сотрудников музея ответил:

- Они крепились на форму.

- Понятно, что на форму, - сказал министр. - Но куда именно? У каждого элемента формы есть свое место.

Сотрудники музея пообещали уточнить информацию и обязательно сообщить.