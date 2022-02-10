От кастрации до сожжения заживо: как в разных странах наказывают педофилов

Опросы показывают, что большинство наших граждан - за ужесточение кары для педофилов. Фото: Shutterstock

28 января в России вступил в силу закон, предусматривающий пожизненное лишение свободы для педофилов. Правда, столь сурово будут наказывать не всех приверженцев отвратительной похоти, а пока лишь тех, кто уже был судим за насилие над несовершеннолетними или растлил двух и более детей.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин признал, что в законодательстве осталось немало пробелов, поэтому его надо совершенствовать. Он привел в пример преступника, который неоднократно насиловал 13-летнюю девочку, и получил за это... 3,5 года колонии общего режима. «Разве это справедливо?», — возмутился политик.

Опросы показывают, что большинство наших граждан - за ужесточение кары для педофилов. Более того, многие предлагают перенять опыт других стран, где таких извращенцев принудительно кастрируют, держат до конца жизни в одиночной камере или приговаривают к смерти. Причем зачастую - весьма мучительной.

«ДОБИТЬ, КОГДА ОЧНЕТСЯ»

Мужчина в белом балахоне вышел на середину небольшой площадки, оборудованной в центре индонезийского города Банда-Ачех. Он был в антиковидной маске и публика, собравшаяся вокруг, включая многочисленных представителей СМИ, могла видеть только его глаза — полные страха и отчаяния. К нему подошел человек в коричневых одеяниях, на нем тоже была маска и глухой капюшон. В руках он держал тяжелую плеть из тростника. Это был палач, которому предстояло привести в исполнение приговор в отношении 31-летнего педофила по имени Рони, признанного виновным в изнасиловании ребенка.

Британская газета The Daily Mail сообщила, что в соответствии с законами шариата, принятыми в этой индонезийской провинции, преступника присудили к 175 ударам плетью. Но пока шло следствие Рони отсидел в тюрьме полгода, и экзекуцию милостиво сократили до 169 ударов - скостили по одному удару за каждый месяц, проведенный за решеткой. Как правило, редко, кто сумел выжить после ста ударов, и осужденный понимал, что, скорее всего, живым с эшафота не уйдет.

Рони выдержал 52 удара и упал без сознания, его одежда на спине пропиталась кровью. Врачи привели мужчину в чувство и отправили обратно в тюрьму - чтобы тот смог слегка прийти в себя, а потом вернуться к месту казни и получить оставшиеся 117 ударов.

Россияне предлагают перенять опыт других стран, где педофилов принудительно кастрируют, держат до конца жизни в одиночной камере или приговаривают к смерти. Фото: Shutterstock

ЗОЛОТО ИЛИ КАМНИ

Конечно, в Европе или на американском континенте столь жестокое действо в отношении даже самых отъявленных педофилов представить невозможно, но в Азии, особенно в мусульманских странах, с ними не церемонятся.

В ряде провинций той же Индонезии пойманного насильника привязывают к столбу или сажают в яму и забивают камнями, причем казнь исполняют родственники пострадавшего ребенка. Но есть спасительная альтернатива: в случае согласия родителей негодяй может возместить ущерб золотыми слитками, общий вес которых должен быть равен весу жертвы - грамм в грамм. При этом деньги не принимаются, только золото. Но, как правило, в ход идут камни, потому что собрать драгметалла, скажем, за 20-килограммового ребенка (а это примерно 800 тысяч долларов) вряд ли кому под силу.

В Иране детских извращенцев вешают на подъемных кранах при большом стечении народа. В Йемене преступников расстреливают и транслируют казнь по телевидению. А в некоторых районах Нигерии педофилов публично сжигают заживо.

«ГУМАННАЯ КАРА» - ОСКОПЛЕНИЕ

В США за педофилию могут приговорить к пожизненному заключению. Но в последнее время педофилов все чаще подвергают химической кастрации. Считается, что тогда вероятность рецидива снижается до нуля. В некоторых штатах эта процедура сочетается с предварительной отсидкой в тюрьме в течение 2-3 лет, а в других служит альтернативой сроку за решеткой. Педофил проходит курс добровольного или принудительного (как получится) медицинского воздействия - он принимает таблетки и получает уколы.

Однако случалось, что, несмотря на лечение, извращенцы все равно попадались на повторных преступлениях. В США в 1994 году произошел громкий случай, когда 33-летний мужчина, уже отсидевший за изнасилование двух детей и прошедший процедуру химической кастрации, изнасиловал и убил соседскую девочку - семилетнюю Меган Канку. После этого в Штатах приняли «закон Меган», обязывающий отбывших наказание педофилов постоянно передавать полиции информацию о своем местонахождении. Она, кстати, поступает в открытый доступ для всех желающих. В большинстве штатов педофилам запрещено селиться в непосредственной близости от школ и детских садов.

Практически во все странах Евросоюза посягнувших на детей насильников тоже подвергают принудительной химической кастрации по решению суда. А вот в Чехии их оскопляют по старинке - с помощью хирургического ножа. За последние 20 лет там не зафиксировано ни одного случая рецидива. Если преступник противится тому, чтобы его лишили стати, то отправляется на бессрочное пребывание в психлечебнице.

КОМПЕТЕНТНО

«С этими извергами нужно обращаться жестче»

- Необходимо пресечь всякую толерантность к этой категории преступников, - уверена лидер общественно-политического движения «Объединение родителей» Инна Гориславцева. - Однако мы сталкиваемся с конфликтом законодательства. Всемирная организация здравоохранения хоть и исключила с января этого года педофилию из перечня болезней Международной классификации болезней (МКБ-11), все же оставила в нем понятие «педофильное расстройство». Это подразумевает, что у человека могут быть не зависящие от его воли сексуальные фантазии, без удовлетворения которых он не может полноценно жить. Получается, что нельзя наказывать больных людей, якобы не контролирующих свое поведение.

Но наказание должно быть за конкретные действия уголовного характера, когда педофил не борется с влечением, а, напротив, ищет путь потешить свою страшную похоть. Такой человек будет опасен всегда. Нужно ли вводить за эти преступления смертную казнь? Общество этого требует, и я полагаю, что к обсуждению такой возможности наши законодатели еще вернутся. Но сейчас опыт химической кастрации после отбытия заключения, взятой на вооружение в США и Европе, вполне может быть использован и в России.

Что касается публичных казней (тем более столь жуткими способами, которые практикуются в некоторых странах), то не думаю, что они помогут в профилактике педофилии. Статистика показывает, что количество сексуальных посягательств на несовершеннолетних от этого не сокращается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Володин предложил ужесточить наказание за первое преступление для педофилов

Спикер Госдумы привел в пример случай, когда мужчина, неоднократно насиловавший 13-летнюю девочку, получил всего 3,5 года тюрьмы (подробнее)

Насиловал семь дней: жуткие подробности дела крымского педофила, до смерти измучившего 10-летнюю девочку

Над маленькой крымчанкой издевались прямо у нее дома (подробнее)