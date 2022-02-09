В Крыму задержаны члены террористического общества

Задержанные распространяли среди жителей Крыма террористическую идеологию. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Сотрудники Федеральной службой безопасности России во взаимодействии с подразделениями МВД России в Республике Крым пресекли деятельность ячейки запрещенной в России с 2003 года международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Задержаны 4 участника терструктуры, которые с "применением мер конспирации распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию".

- Проведенными оперативно-разыскными мероприятиями установлено, что члены ячейки осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти, - сообщили в ФСБ России.

На квартирах у членов терструктуры следователи обнаружили и изъяли значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов, средства связи, электронные носителей информации, использовавшихся ими при ведении террористической деятельности.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Их ждет суд. Оперативники продолжают разработку контактов экстремистов, которые нашли во время обысков у задержанных.

В январе сразу восемь участников “московской ячейки” этого экстремистского движения были приговорены к срокам от 11 до 18 лет строгого режима. Их задержали в 2019-2020 годах за вербовку жителей столичного региона в ряды террористической организации и распространение запрещенной террористической идеологии.