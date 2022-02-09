Россия
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия9 февраля 2022 12:20

В Крыму задержаны члены террористического общества

Они распространяли среди жителей российского полуострова террористическую идеологию
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Задержанные распространяли среди жителей Крыма террористическую идеологию.

Задержанные распространяли среди жителей Крыма террористическую идеологию.

Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Сотрудники Федеральной службой безопасности России во взаимодействии с подразделениями МВД России в Республике Крым пресекли деятельность ячейки запрещенной в России с 2003 года международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Задержаны 4 участника терструктуры, которые с "применением мер конспирации распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию".

- Проведенными оперативно-разыскными мероприятиями установлено, что члены ячейки осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти, - сообщили в ФСБ России.

На квартирах у членов терструктуры следователи обнаружили и изъяли значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов, средства связи, электронные носителей информации, использовавшихся ими при ведении террористической деятельности.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Их ждет суд. Оперативники продолжают разработку контактов экстремистов, которые нашли во время обысков у задержанных.

В январе сразу восемь участников “московской ячейки” этого экстремистского движения были приговорены к срокам от 11 до 18 лет строгого режима. Их задержали в 2019-2020 годах за вербовку жителей столичного региона в ряды террористической организации и распространение запрещенной террористической идеологии.

ЧПКАРТИНА ДНЯ