Россияне просрочили банкам по кредитам 1,5 триллиона рублей

С каждым годом растет количество дел за неоплату кредитов. 38% всех гражданских судов – это разборки банков с должниками. Фото: Shutterstock

Владимир Путин по видеосвязи провел совещание с российскими судьями, обсуждали результаты работы в прошлом году. Больше всех говорил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев - он не давал никаких оценок, только называл сухие цифры. Но получилось, что статистика сама выразительно показала положение дел в стране.

- Мы приняли закон, который предусматривает дистанционное участие в судебных заседаниях, а также возможность знакомиться с материалами дела, отправлять и получать документы в электронном виде. Наша судебная система должна быть полностью готова к такому широкому применению передовых технологий, - заявил президент в начале заседания, добавив, что граждане должны получать «быстрый отклик и справедливое решение», если обращаются в суд.

После Путина слово взял Лебедев, вот главное из его доклада:

ЗАКРЕДИТОВАННОСТЬ

С каждым годом растет количество дел за неоплату кредитов. 38% всех гражданских судов – это разборки банков с должниками. То есть, люди в период пандемии залезли в долги, но возвращать им нечем.

1,5 трлн. рублей требовали кредиторы с россиян в 2021 году. Средняя сумма просрочки: 168 тысяч рублей. Правда, суды удовлетворили только половину исков на 750 млрд. рублей.

РАЗВОДЫ

Лебедев рассказал, что за год стало на 15% больше судов по разводам.

Но если брать все семейные процессы, то самое частое дело: неуплата алиментов. 38% всех разбирательств как раз об этом.

БАНКРОТСТВО

Как власти не пытались в тяжелое ковидное время поддерживать людей и бизнес, но статистика о банкротствах говорит, что пандемия тяжело прошлась по экономике.

На 85% за год увеличилось количество банкротств компаний.

На 100% выросло число обанкротившихся граждан.

Сейчас человек может в досудебном порядке просить о личном банкротстве, если долг не меньше 50 тыс. и не больше 500 тысяч. рублей. Лебедев предложил поднять лимит сразу до 1,5 млн. рублей, чтобы хоть немного разгрузить суды.

- Пенсия выплачиваемая должнику в период реализации имущества не включается в конкурсную массу, - уточнил председатель Верховного суда. То есть, банкрота-пенсионера не оставят совсем без денег.

КОММУНАЛКА И ШТРАФЫ

Судя по статистике, люди отказываются платить не только банкам и друг другу, но и государству.

В 2021 году коммунальщики подали миллион исков на россиян за неуплату коммунальных долгов.

Еще хуже дело обстоит с неуплатой штрафов. В общей сложности, суды в течение года оштрафовали 4,7 млн человек на 56,8 млрд. рублей.

- Но взыскано только 16% от суммы (9,2 млрд. рублей). То есть, не реализуется принцип неотвратимости, - заключил Лебедев.

Россиян штрафуют, они не платят, но им за это особо ничего и не бывает. Заметим, что в докладе речь не о штрафах с камер фиксации - там все происходит без участия суда.

НЕ БЕЗДУШНАЯ МАШИНА

В конце мероприятия президент поблагодарил судей за хорошую работу

- Да, конечно, судебная система любой страны, и Российской Федерации в частности – это огромная машина, огромный механизм. Но в России – это не бездушная машина! – заявил Путин.

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